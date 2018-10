¡Son expertos en el engaño! ¿Cómo saber si estás enamorada de un narcisista?

Una autoestima baja puede dar cabida en tu vida a los seres más repulsivos, como los narcisistas. Ellos tienen una estrategia bien definida: te enamoran con frases y gestos exagerados, cuando ya estás ilusionada la manipulación se cuela en su trato y por último -cuando se casan de ti o consiguen otra víctima- te dejan haciéndote creer que tú eres problema.

Con la guía de la psicóloga Perpetua Neo, consultada por la revista Insider, te mostramos las frases más utilizadas por estos sujetos, quienes tienen la necesidad de controlar la relación bajo esquemas de abuso que puedes identificar fácilmente.

Para la terapeuta uno de los primeros signos que estás frente a un narcisista es que te prometen amor eterno cuando apenas se conocen. En lo que llama la etapa de idealización, estas personas procuran acelerar la intimidad.

Primeras semanas

Está atenta si conociendo a una persona te dice frases como:

-Eres mi alma gemela

-Nunca he conocido a alguien como tú antes

-Me entiendes mucho mejor que nadie

-Nunca me había sentido así por nadie antes

-Eres muy amable, creativa, inteligente, hermosa y perfecta.

-Estaremos juntos para siempre

Segunda etapa

Cuando ya sienten que “engancharon a su víctima”, su verdadero yo sale a flote con insultos y críticas. Generalmente atacan aspectos de tu vida que antes alababan; su objetivo es destruir tu confianza, señala la especialista.

En ese momento, escucharás:

-Eres demasiado sensible

-No es de extrañar que a nadie más le gustes

-Mis amigos te odian, pero siempre te defiendo y te cuido

-Eres tan inseguro

-¿No soy más importante para ti que tus amigos?

-Tus lágrimas no funcionarán conmigo. ¿Por qué lloras?

-Estás siendo tan manipulador

Y si lo cuestionas, dice Poe, probablemente justificarán su comportamiento diciéndote: Soy así porque mis padres fueron muy malos conmigo; mi ex me engañó; estoy actuando de esta manera porque tengo miedo de perderte o no lo hago a propósito, tengo un problema.

Fase de descarte

Un narcisista siente la necesidad de sentirse ganador, para ello no teme hacerle daño a la otra persona. Por ello, cuando ya no quiere continuar la relación buscará la forma de destruir emocionalmente a su pareja. Explica la psicóloga que en ese momento los insultos “alcanzarán el peor nivel”:

-Todo el mundo te odia

-Eres una mala persona

-Nadie más te amará

-Soy el mejor que jamás tendrás

-Diviértete estando solo por el resto de tu vida

-Te hiciste esto a ti mismo

Desde Nueva Mujer te recomendamos estar alerta ante cualquier síntoma de maltrato verbal que puedas recibir de tu pareja. La doctora Perpetua Neo aconseja alejarse de inmediato de esa persona o acudir a ayuda profesional.

