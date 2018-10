¡No le temas a estar soltera! Estudio concluyó que la soltería es buena para la salud

Estar solo no es el fin del mundo. Si estás soltera no necesariamente tienes que estar con una pareja para ser feliz, plena y sentirte completa. Hay algunos estudios que afirman que no tener pareja puede traerte grandes beneficios.

Bella DePaulo, investigadora de la Universidad de California, presentó recientemente estudios que demuestran que existen excelentes motivos para permanecer soltera y que no hay razones para temerle a la soledad.

Acá te presentamos algunas ventajas de estar soltera:

Tienes más contacto con tus amigos

Acompañado de familiares, amigos y vecinos, el soltero no se transforma en un individuo solitario como muchos creen. De acuerdo con la investigadora DePaulo, hay datos que demuestran que las personas solteras logran mantener más contacto con amigos que aquellas que se casan.

Desarrollas más crecimiento personal

La autonomía, independencia y autosuficiencia pueden, según estudios, alejar sentimientos negativos y frustraciones, además de promover crecimiento personal. Los solteros tienen mayor posibilidad de sentir plenitud en varios aspectos de su vida: son capaces de controlar mejor sus rutinas, deseos y objetivos.

Son más saludables

A diferencia de otros trabajos científicos, la investigadora comprobó que las personas solteras no tienen peor salud que las casadas. La especialista citó un estudio suizo que no encontró significativas diferencias entre los solteros y los casados. Las personas sin pareja, por lo general, presentan menos estrés y más disposición para el ejercicio físico.

