Te instruimos: 6 consejos para conquistar al hombre que te gusta

¿Sientes que es el amor de tu vida pero no sabes cómo conquistarlo? A veces las mujeres sentimos miedo de no saber cómo actuar ante el hombre de nuestros sueños. Si estas empezando a conocer a un chico y quieres demostrarle lo que está sintiendo tu corazón, sin sentirte desesperada o arruinarlo, debes dejar a un lado un par de prejuicios y prestar un poco de atención a como actúas.

Te presentamos 6 sencillos consejos que harán que el chico con el que estás saliendo se enamore perdidamente de ti. Conseguirás con tu autenticidad y detalles que no quiera estar con nadie más.

Nada de pena en demostrar interés

No está mal que poco a poco tú le vayas demostrando interés al chico con el que estás saliendo. Menos si te sientes sumamente atraída y cada día estas más enamorada. ¡Demuestra lo que estas sintiendo! No vale la pena reprimirte por temor, abrir tu corazón a él será muy importante.

Míralo a los ojos

Para los hombres es muy atractivo que lo mires directamente a los ojos. Es como si miraras su alma, lo que piensa, su interior. Las personas que no miran directamente a la cara denotan inseguridad, miedo y desinterés. Una mirada profunda directa al corazón del chico de tus sueños puede engancharlo para siempre. Los ojos son la ventana del alma.

Toma iniciativa

¿Por qué no? No hay nada de malo en tomar iniciativas de vez en cuando. Nos han inculcado que es el hombre quien tiene que ser el primero siempre en todo, en las llamadas, mensajes e invitaciones, y en realidad no es así. Tú también puedes proponer una salida, enviar un mensaje sin esperar que sea él primero o iniciar un beso. De seguro que le va a encantar.

Se tú misma

No hay nada más atractivo para un hombre que la naturalidad. Sí, a ellos les encanta que seas tú misma, sin máscaras y sin intentar ser otra persona. Tu esencia hará que se enamore perdidamente de ti, y si no es así siéntate a analizar si verdaderamente vale la pena.

Escúchalo con atención

Las mujeres sienten que necesitan toda la atención de los hombres para sentirse bien. ¿Y ellos qué?, los chicos también quieren sentirse escuchados, comprendidos y ser atendidos. Escucha sus sueños, lo que quiere, lo que no le gusta y lo que sí. Él lo va a valorar y sentirá que definitivamente necesita permanecer contigo.

Hazle saber lo que sientes

¡Tienes que ser clara! Las mujeres tienen mala fama de ser complicadas y que no saben lo que quieren y sienten. Acaba con ese paradigma. Si te sientes atraída por él y quieres entrar en su vida debes hacérselo saber directamente y sin prejuicios.

