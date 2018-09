Cómo superar el rechazo cuando una persona que te gusta no te corresponde

Todos hemos estado ahí. Nos enamoramos perdidamente de alguien, o tal vez sólo nos creamos la idea de ello. Tememos decir cualquier cosa porque no queremos herirnos, pero cuando finalmente reunimos el coraje para confesar nuestros sentimientos, ocurre justo eso. Y nadie está preparado para el rechazo.

Realmente no es divertido estar enamorada de alguien que no te corresponde; que sólo se queda en lo platónico y que finalmente termina por desmoronarnos el alma. Cuanto más te gusta alguien y cuanto más construyes la relación ideal en tu cabeza, más difícil es superar el rechazo. De alguna manera, habías esperado que todo fuera como en la películas, donde vives secretamente enamorada de alguien, le confiesas tu amor y terminan juntos y felices por siempre. Pero no es así, y ahora todo lo que quieres hacer es acostarse y pasar un buen rato escondida en tu habitación por algunas décadas.

La buena noticia es que puedes superar esto. El dolor y el sufrimiento son temporales en la mayoría de los casos y aunque no lo creas todo estará bajo control. La intensidad de las emociones negativas se desvanecerá gradualmente, aunque definitivamente continuarás teniendo días buenos y días malos. Poco a poco aprenderás a disfrutar nuevamente de tu vida y comenzarás a notar otras opciones disponibles.

Amar a alguien que no te quiere de vuelta literalmente apesta. Estar en una situación de amor en una sola dirección le quita su tiempo, sus emociones y su poder mental de manera que siente que no tiene control sobre él.

Aquí te van algunos consejos obvios pero básicos para superar el rechazo y seguir adelante.

No es la única persona en el Universo.

En serio, mucho de tu dolor proviene del hecho de que te has centrado demasiado en una persona. Puede parecer que es el único para ti en este momento, pero la verdad es que no lo es. Hay aproximadamente 7 mil millones de personas en el planeta y es probable que al menos dos o tres de ellas sean buenas para ti. Es difícil ver más allá en este momento, pero el amor es algo que todos podemos cultivar. Mira a todas las personas a tu alrededor. Intenta encontrar algo que ames en cada una de ellas, incluso cuando no estés interesada románticamente. Este es un buen ejercicio mental para recordarte que los rasgos que te atraen de tu interés amoroso también existen en otras personas.

Si tu interés amoroso no te ama, entonces no son el uno para el otro

A mucha gente le gusta decir "¡habríamos sido perfectos el uno para el otro!" pero esto es un autoengaño. Cuando alguien que amas te rechaza, la verdad es que no eres la indicada para esa persona ni esa persona para ti, sino, estarían juntos.

En realidad, nunca sabes si eres "perfecta" para alguien hasta que has estado con esa persona por un tiempo. ¿Cómo sabes que no te cansarás después de unas semanas? En tu mente, probablemente construiste esta relación imaginaria que era tan perfecta y llena de colores pero la verdad puede ser muy diferente. Así que no hay razón para lamentarte sobre lo que "podría haber sido".

No estás sola

Puedo asegurarte que al menos un 98% de las personas han sufrido un amor no correspondido en algún momento. Uno de los problemas con este tipo de rechazo es que parece que no es suficiente que te sientas triste, sola y con el corazón roto. También te hace sentir avergonzada porque no eres suficiente para alguien y empiezas a preocuparte de que haya algo mal contigo.

Empiezas a hacerte preguntas dolorosas, como qué ve esta persona en otros que no puede ver en ti. Pero créeme, esto le sucede a otras personas igual de inteligentes, atractivas y adorables que tú. Incluso a tantas famosas que ves en las revistas les pasa. Entonces no se trata de que no seas lo suficientemente buena. Quizás se trata de que este no sea el momento adecuado para ustedes dos, o que como menciono anteriormente, ni tú eres la persona indicada para el otro ni el otro para ti. No se pueden forzar las cosas. Sólo grábate en la cabeza que no eres la única a la que le pasa.

Aprende a soltar y dejar ir. Verás como el tiempo será tu mejor aliado. No te quedes echa bolita en tu cama sintiéndote como la peor persona del mundo. Levántate y demuestra de lo que estás hecha que tarde o temprano llegará aquello que te complete al cien.

