Esto es lo que debes hacer cuando eres infeliz en tu trabajo

A menudo, nos conformamos con lo que creemos que es correcto, aceptable y seguro. Estamos tan dominados por la idea de quedarnos porque se siente aterrador moverse. Porque nos llena de ansiedad e inseguridad enfrentar un entorno completamente nuevo sin las personas, las cosas o los lugares a los que estamos acostumbrados.

Estamos tan aterrorizados por la idea de seguir adelante que sacrificamos nuestro propio ser, nuestra propia felicidad para mantenernos seguros. Elegimos comprometer todos estos sin pensar que realmente deberíamos avanzar.

Cuando se trata de un trabajo donde no eres feliz, tomar una decisión puede volverse complicado. A veces, dependemos de un sueldo para vivir y a veces, las situaciones de la vida nos obligan a quedarnos.

A continuación te mostramos algunas de las razones por las que podrías ser infeliz con tu trabajo y qué debes hacer al respecto.

Estás priorizando el dinero sobre la felicidad

Muy pocos de nosotros diríamos "no" a un gran sueldo. Pero otras veces, aún cuando no sea el mejor sueldo, lo aceptamos porque lo necesitamos. Lo cierto es que hay mucha verdad en aquel dicho de que "el dinero no puede comprar la felicidad". Algunas personas cambian de trabajo por el prestigio y sueldos más altos solo para darse cuenta de que pierden el disfrute genuino que obtuvieron de su trabajo anterior . En otros casos, es posible que tenga un trabajo bien pagado, pero trabaje tantas horas que nunca disfrutes de ese dinero.

Solución: encuentra el equilibrio correcto. Mientras necesitas comer y pagar una renta, también necesitas disfrutar de tu trabajo. Si realmente temes a dejarlo todo, quizá puedas conservarlo pidiendo un recorte de tiempo, aún cuando implique recorte de sueldo. Tendrás tiempo libre para hacer o buscar otra cosa que te satisfaga más sin perder lo que ya tienes en una sentada.

Haces cosas porque "tienes que hacerlo", no porque realmente quieras

Entras en la oficina y trabajas en tareas que parecen insignificantes e intrascendentes. En última instancia lo haces porque te lo piden, pero si te dieran la opción hipotética de rechazar la tarea, lo harías en un abrir y cerrar de ojos.

Solución: busca un trabajo que realmente refleje tus valores. Si sigues teniendo que preguntarte a ti misma, "¿Por qué estoy haciendo esto y realmente está beneficiando a alguien?", Es probable que estés en el lugar equivocado.

No te dan ninguna oportunidad de avanzar

Estás en un trabajo en el que es extremadamente difícil escalar en la "cadena alimenticia" o simplemente no es posible hacerlo porque literalmente no hay nada más. Al mismo tiempo, las solicitudes de aumento salarial siempre se rechazan, lo cual te desmotiva.

Solución: es posible que debas dedicar tiempo a promocionarte con tu jefe. Proporciona explicaciones claras de por qué mereces un aumento salarial o una promoción explicando las cualidades irremplazables que posees. De lo contrario, es mejor pasar a otra empresa donde realmente existan oportunidades de crecimiento profesional.

En conclusión…

Si no está satisfecho con su trabajo, déjalo. Si ya no estás creciendo, si ya no estás aprendiendo nada, si ya no eres productiva, si solo estás entrando y saliendo todos los días o simplemente ya no te sientes cómoda o parte de un equipo de trabajo, entonces muévete.

Si constantemente te estresas por el hecho de que te drena mental, física y emocionalmente, entonces muévete.

Si estás pensando simplemente en seguir con ese trabajo que nunca te deja desahogarte porque sólo así podrías ser "promovida" y te hacen creer que serás "exitosa" y "más feliz" si aguantas los golpes de la vida, muévete.

Tu felicidad no depende de tu éxito. Tu éxito en realidad depende de tu felicidad. Si crees que hay nuevas oportunidades, lugares nuevos, cosas nuevas que puedes explorar y que contribuirán a tu alma y a tu crecimiento individual, entonces ve ahí.

Vale la pena intentarlo. Ya sea que termine bien o mal, sigue siendo una experiencia. No olvidemos que cada experiencia nos enseña una lección valiosa que quizás nunca aprendamos si elegimos lo contrario.

