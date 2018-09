4 formas de saber si alguien te ama aunque no te lo diga

Existen muchas maneras para darte cuenta que alguien te ama, aunque no te lo diga, pues que no lo haga no significa que no lo sienta.

Puede que esa persona sea tímida y le cueste pronunciar esas dos palabras tan importantes. Pero con sus acciones te puedes dar cuenta qué es lo que siente por ti.

En el libro The Five Love Languages de Gary Chapman, explican las 4 maneras en las que se puede expresar el amor y aquí te decimos cuáles son:

Palabras de afirmación

Puede que él no te lo diga, pero si está ahí contigo, te motiva a seguir adelante, cumplir tus sueños, definitivamente te ama.

Tiempo de calidad

No importa si no se ven muchos días, lo importante es que tengan tiempo de calidad juntos, ya eso te demostrará que te ama.

Regalos

Los detalles son muy importantes, y aunque no te diga que te ama, si tiene detalles quiere decir que le importas y lo que siente por ti es muy fuerte.

Actos de servicio

Si te ama, aunque no te lo diga, siempre estará para ti, para ayudarte en lo que necesites y hará lo inimaginable por verte feliz y estés bien.

Te recomendamos en video