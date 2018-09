Es momento de que dejes los libros de autoayuda y te explicamos el por qué

La vida depende del cristal con que se mire. Probablemente has buscado respuesta a tus problemas en libros de autoyuda. Quizás no es lo mejor que has decidido y te explicamos los motivos.

Existen cuatro importantes razones por las que quizás es tiempo de que dejes de buscar soluciones en los libros de autoayuda.

1. Nadie hará las cosas por ti

Un libro puede ser una guía, puede darte indicaciones de como lograr lo que quieres, sin embargo, es muy probable que no te guste el proceso para llegar allí.

Cada quien hace las cosas a su propio ritmo por lo que es importante que a pesar de los consejos que te ayudan a mejorar tus tácticas, no debes perder de vista tu meta original.

2. Realidad vs Ficción

Los libros de autoayuda pueden favorecer el aumento de las expectativas e ideales. Al no resultar las cosas como tu imaginación te las muestra puedes sentirlo como un fracaso.

3. No hay nada nuevo para aprender

El objetivo de todos los libros de motivación es impulsarte a dar lo mejor sin rendirte. Aunque planteado de diferente manera todos coinciden en lo mismo. Las acciones pueden ser mucho más enriquecedoras que un libro.

4. Crean falsas ilusiones

La ilusión más grande creada por este tipo de libros es que estás haciendo algo bueno de tu vida sólo con leer. Todos sabemos que vas a necesitar más que eso.

