Dormir y tomar las cosas a la ligera puede ayudarte a vivir más, según la ciencia

No hay nada como estar en pijama o ropa suelta, en la comodidad de tu cama, viendo películas todo el día, ¿no? Mientras que muchos te dirán que tu estilo de vida es terriblemente aburrido y desalentador pero aunque no lo crean, es algo que está alargando tu vida, o al menos así lo confirma la ciencia.

Y es que investigación reciente sugiere que los que llevan un estilo de vida tranquilo y libre de preocupaciones (¿te suena familiar Hakuna matata?) trae grandes beneficios para la salud, a pesar de lo que los ansiosos digan.

Por supuesto, hacer que tu cuerpo se mueva sigue siendo muy importante, pero las nuevas investigaciones dicen que permitirte ser un poco floja o despreocupada podría ayudarte a vivir más tiempo. En otras palabras, no te sientas mal si no te sientes con ganas de ir al gimnasio esta tarde o si quieres dormir hasta medio día porque los días de descanso son igual de saludables.

Seguro has oído hablar de la teoría de Darwin sobre el fuerte como una especie que persevera. Bueno, pues investigadores de la Universidad de Kansas y la Universidad de Oxford tienen la teoría de "supervivencia del más perezoso"; están convencidos de que la clave para vivir una vida larga podría residir en el arte de quitarse una carga de encima.

La cosa va así: hacer ejercicio regularmente es bueno para tu salud pero si no disfrutas de estar levantando pesas o corriendo todo un circuito, no deberías sentirte culpable por dedicarle menos tiempo. Es algo que no es para todos, y tal vez no hayas encontrado movimiento que te haga sentir mejor.

Según el informe publicado por The University of Kansas sobre la estructura de los fósiles, los investigadores encontraron que las especies que requerían más energía para sobrevivir tenían más probabilidades de morir rápidamente, mientras que las especies cuyos niveles de energía permanecían bajos tenían más probabilidades de prosperar. En otras palabras, quienes hacen más ejercicio, necesitan más energía para recuperar lo que gastan que los que se quedan sin preocupación alguna en cama así que sí, puedes relajarte y apagar tu mente por un momento, ¡sólo no abuses demasiado, eh!

Te recomendamos en video