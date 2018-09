Hombres sienten atracción entre ellos cuando beben alcohol, según revelador estudio

Un nuevo estudio realizado por la Universidad Western Illinois, en Estados Unidos, ha descubierto que los hombres cuando consumen alcohol se sienten más atraídos entre ellos.

Sí parece un poco extraño, pero en la investigación, revelada en la revista científica The Journal of Social Psychology, con el nombre “Willingness with Same and Other-Sex Prospective Partners”, (Voluntad con parejas del mismo sexo y del sexo opuesto), participaron 83 hombres heterosexuales, quienes fueron entrevistados bajo diferentes niveles de alcohol.

Así fue el estudio

Los participantes observaron diferentes videos de 40 segundos, de hombres y mujeres apareciendo en un bar; después se les pregunto qué actividades estarían dispuestos a realizar con las personas que aparecían en la grabación, desde invitarles una bebida hasta tener relaciones sexuales.

El estudio señala que los hombres estaban dispuestos a tener relaciones sexuales con las mujeres que aparecían en los videos sin importar sus niveles de alcohol. Pero a mayor cantidad de alcohol consumido, más interés mostraban en los hombres.

Incluso después de 10 tragos los hombres heterosexuales revelaron sentir la misma atracción por los hombres que por las mujeres.

“La voluntad sólo fue influenciada por la ingesta de alcohol y el atractivo hacia un prospecto del mismo sexo. Más notablemente la ingesta de alcohol se relacionó con el aumento de la voluntad de los hombres con una pareja del mismo sexo, lo que sugiere un cambio potencial en el comportamiento casual entre hombres heterosexuales", detallan los investigadores.

El comportamiento de los hombres que participaron en la investigación pudo haber cambiado debido a que beber alcohol disminuye la ansiedad e inhibición, lo que hace que las personas se preocupen menos por lo que se supone que “deben ser o deben querer".

