¡A comer chocolate! Alivia el dolor menstrual más rápido que una pastilla

Aproximadamente cada 28 días, las mujeres pasamos por "días complicados". El ciclo menstrual se manifiesta, lo que significa: cambios hormonales, sangrados y molestos dolores. Si no tienes un medicamento a la mano, para aliviar los cólicos menstruales, llega el momento de correr por uno. Sin embargo, te aconsejamos lo siguiente: ¡Compra chocolate!

Un estudio publicado por University of Dammam, en Arabia Saudita, revela que el cacao contiene alrededor de 17 diferentes tipos de hierbas que alivian el dolor. Asimismo, eleva los niveles serotonina y evitan el malestar. Además, algunas mujeres pueden ser sensibles a medicamentos para contrarrestar las molestias.

"Sí sirve, y bastante. Cuando tengo el periodo y no tengo medicina, a primera hora de la mañana me como un pedazo de chocolate, me gustan de leche con almendras, y al cabo de un rato me siento mucho mejor", contó la contadora venezolana Charlotte Torres.

Afirmó que una barra de chocolate le produce "un efecto más rápido" que una pastilla para aliviar el dolor.

Los niveles de serotonina reducen cuando estamos en 'nuestros días', publica Salud 180 en su portal web. Este es un neurotransmisor que genera felicidad y estabilidad emocional. Y no solo de genera una sensación de bienestar, también mejora el humor e inhibe la agresión.

La periodista Rosmelin Delgado calificó la alternativa de "súper efectiva".

"Yo pensé que era broma o un mito extraño de la gente, pero resulta que sí, es muy cierto que el chocolate alivia el dolor de vientre, y por supuesto anímicamente también te ayuda mucho. Incluso, tengo amigas que no gustan de comer chocolate, pero consideran la opción cuando están en su periodo", acotó.

Con información de Alberto Barboza

Te recomendamos en video