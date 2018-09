¡Buenas noticias! Ir de compras te ayuda a perder peso y la ciencia lo confirma

Una investigación publicada en la revista Social Psychological and Personality Science ha hecho felices a millones de mujeres. El estudio asegura que es posible perder peso al ir de compras.

Cuando nos sentimos tristes muchas veces optamos por ir de compras para sentirnos mejor y aunque parece una acción evasiva puede ser positiva.

La acción de comprar puede ayudarnos a subir la autoestima ya que nos haría perder peso. Pero, ¿Cómo funciona? .

Científicos de la Universidad de Cornell en los Estados Unidos, han elaborado un estudio que explica que comprar es una actividad que nos hace gastar energía.

Un promedio de 385 calorías se pueden quemar con tan sólo ir de tienda en tienda, buscar la talla, vestirse y desvestirse en el probador, cosas normales para una mujer que va de compras.

Otro elemento importante es que las mujeres aun sin darnos cuenta podemos llegar a caminar kilómetros en los centros comerciales en un lapso de 2 horas.

Sin duda, ir de compras es mejor que el ejercicio porque resulta ser mucho más entretenido.

Los hombres no tienen la misma suerte, ya que está comprobado que no resisten más de 50 minutos de compras así que no queman tantas calorías.

Así que la próxima vez que te critiquen por ir de compras puedes defenderte diciendo que es parte de tu rutina de ejercicios.

Te recomendamos en video