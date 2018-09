Dale una elegante lección a tus `haters´con estas frases para la gente que te envidia

Al buscar en el diccionario la palabra `Envidia´ encontrarás que es definida como el "deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene". Lidiar con un envidioso puede ser una situación muy desagradable.

Quizás has estado en la típica situación en la que una persona que dice ser tu amiga pero habla de ti a tus espaldas y no pierde tiempo para criticarte. Para lidiar con ese tipo de gente hay una solución muy elegante.

Una palabra a tiempo puede ahorrarte muchas molestias. Así que te mostramos las mejores frases para que pongan a los envidiosos en su lugar, es decir, lejos de ti.

1. "Si no puedes vivir sin tratarme bien deberás aprender a vivir lejos de mi" – Frida Kahlo.

2. "El que te habla de los defectos de los demás, con los demás habla de los tuyos" – Diderot.

3. "Siempre duerme con un ojo abierto. Nunca des nada por hecho. Tus mejores amigos pueden ser tus enemigos" – Sara Shepard.

4. "Quien te lastima te hace fuerte, quien te critica te hace importante y quien te envidia te hace valioso" – Anónimo.

5. "No te preocupes por lo que tengo, preocúpate por lo que a ti te falta" – Anónimo.

6. "Me observas, me criticas, me envidias y al final… ¡me imitas!".

Con mucha elegancia pondrás en evidencia a tus haters y podrás deshacerte de ellos de una vez.

