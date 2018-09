Con estos trucos podrás aguantar tus tacones todo el día

Cada mujer tiene al menos un par de tacones en su closet. Pero aguantar todo el día en las alturas no es tarea fácil.

Con estos fáciles tips podrás lucir increible todo el día sin cansarte de tus tacones.

1. Ponlos en el congelador

Toma tus zapatos y coloca una bolsa con agua dentro de cada uno y llévalos al congelador. Con esto, logras que se ensanchen un poco y al ponértelos aun estando fríos activas tu circulación.

2. ¡No te los quites!

Si tratas de descansar unos minutos quitándote los zapatos, puedes hacer que tus pies se hinchen y puede que tus zapatos te queden apretados y te provoquen dolor.

3. Elige bien tu talla

Aunque te veas tentada porque amas esos hermosos zapatos, debes ser realista y comprar los que son de tu número únicamente. Usar una talla más o menos puedes experimentar dolor y cansancio en tus pies.

4. Cuidado con la altura

No exageres con la altura de tus tacones, el dolor es proporcional a la altura que selecciones. Los más recomendables son los de tres centímetros.

5. Las plataformas son tus mejores amigas

Este tipo de calzado ayuda aliviar un poco la presión de la altura y tus pies no sufrirán tanto.

6. Utiliza plantillas o almohadillas

Estos complementos no sólo te ayudan con la presión sino también con las molestias del roce.

7. Estrénalos con calcetines

No tienes que salir con ese extraño look, pero puedes usarlos antes en casa con con tus calcetines para que no te rocen y te acostumbres a su forma.

