5 razones por las que tu ex te busca, y no es por amor

Si tu ex te sigue buscando lamentamos decirte que es muy probable que no sea por amor. En la mayoría de los casos los hombres siguen en contacto con sus ex por razones muy distintas al amor que tuvieron por su pareja.

Y aquí te decimos cuáles son esas razones.

Su nueva relación fracasó

Si tu ex decide tener una nueva relación y no le funciona, seguramente te buscará para volver a intentar lo que tenían aunque no te ame. Así que no caigas, no eres plato de segunda mesa.

Solo te quiere en su cama

Si luego de terminar te propone que sigan en contacto para "ver películas en su casa", lo mejor es que te alejes, pues sólo hay una razón por la que te busca y es porque te quiere en su cama.

Se siente solo

Una de las razones más comunes por las que los ex vuelven, sobre todo cuando tienen unas copas de más, es porque se sienten solos. Aún no te ha podido superar y prefiere estar contigo que seguir solo. Definitivamente aléjate de él.

Está obsesionado contigo

Si él te sigue buscando, llamando, diciendo que te ama y te extraña y no te deja ni respirar, algo que no hacía ni cuando eran novios, debes tener mucho cuidado, ya que puede estar obsesionado contigo y no te dejará ser feliz sin él.

Se quiere vengar

Si tú rompiste con él y regresa ilusionándote con bajarte la luna y las estrellas, ten mucho cuidado, ya que te podría estar engañando para recuperarte y después romperte el corazón.

