Según la ciencia no tenemos sexo por placer o reproducción, sino por algo más poderoso

La respuesta habitual de por qué tenemos sexo es, por supuesto, basada en la función reproductiva que este tiene sobre la preservación del ser humano. Queremos sexo porque la continuación de nuestra existencia como especie depende de ello. Uno aprende desde niño que la explicación de la cigüeña es un mito y que provenimos básicamente del sexo.

Pero es claro que esta no es la única razón, pues aún después de tener hijos, las personas continúan teniendo relaciones sexuales, incluso las tienen si no deciden tenerlos. Lo que nos lleva al hecho: de que la mayor parte del sexo no es procreativo sino por placer.

Aunque existe un fondo intenresante, propuesto por el psicólogo Noam Shpancer, quien afirma que tampoco buscamos tener sexo solo para sentir placer ya que a veces es hasta doloroso y las mujeres vivimos con miedo de embarazarnos o contagiarnos de algo, ¿o no?

Para demostrar esto, Shpancer plantea que si solo deseáramos tener sexo para experimentar placer físico, ¿por qué existe la prostitución o la masturbación? Una es un terrible delito y el otro es un acto en cierto modo solitario, pues no necesitas de otro.

Esta es la razón por la cual recurrimos tanto al sexo con alguien que nosotros mismos elegimos : para crear una conexión.

Por otra parte, muchos comportamientos sexuales a los que comúnmente recurrimos, no están relacionados con la reproducción en absoluto. ¿Qué pasa entonces con el sexo anal u oral? ¡Exacto, no hay forma de concebir mediante ellos. Tomarse de la mano con la persona que te gusta también tiene una gran potencia sexual donde no hay genitales implicados pero sí un placer indescriptible. Cuando te masturbas y fantaseas con otra persona, ocurre lo mismo sin necesidad de que haya contacto entre sus genitales.

El placer sexual es una experiencia que implica la imagen que tienes de otra persona. con la que sientes una conexión profunda y practicarlo con frecuencia, es una forma de exponenciar el lazo que te une a esta.

