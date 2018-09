La solución a tus excesos de todo el fin de semana

De ‘pecadito en pecadito’ llenamos el ombliguito, dicen por ahí. Y no se equivocan. Después de una semana de trabajo y rutina estresante esperamos anciosos el fin de semana para divertirnos o descansar, sin embargo, en estos planes no faltan las golosinas o esos antojos de papas fritas, hamburguesa, alitas bbq, tacos al pastor, hot dogs, nachos con queso … mmm … ¿sigo? ¡No, mejor no!

Apuesto que recordaste alguna de estas delicias en tu paladar. Pero eso no es todo, ¿se te olvidó la farra del sábado? Coctel tras coctel, shot tras shot, encendieron ese cumpleaños al que no querías ir.

¿Y qué pasó ayer? Seguro amaneciste con chuchaqui moral, y te estabas condenando por todo lo que comiste y bebiste. Te diré qué hacer para superarlo.

EL PESO ‘PASA FACTURA’

La nutricionista María Lourdes Linzán si se tomando en cuenta que una persona necesita en promedio alrededor de 1.500 a 1.800 calorías, vemos que comidas como las mencionadas representan un 35 % o más del total de comidas de un día de alimentación equilibrada.

¿Cuáles son los excesos?

Si se analiza el contenido nutricional de estas comidas o bebidas encontramos un alto porcentaje de grasa y en otros casos azúcar lo cual podría causar serios problemas de salud al consumirse de manera sostenida.

Ejemplifiquemos…

Por ejemplo, seis alitas bbq y dos mojitos representan 998 calorías, que es casi la mitad de calorías que debería consumir una persona, en promedio, al día.

Por lo tanto se debería consumir una alimentación baja en calorías para las comidas restantes, puede ser un desayuno basado en un lácteo descremado y fruta con un almuerzo que incluya ensalada y proteína saludable como pollo o pescado a la plancha.

¿Cómo quemamos esas calorías?

La recomendación principal al consumir comida chatarra es realizar actividad física que pueda quemar el exceso de calorías para esto podemos seguir la siguiente guía.

SIGUE ESTA RUTINA FÍSICA

Para el entrenador personal de Balance Fitness Center, Edwin Gaona, los valores de la quema de calorías varían dependiendo de la composición corporal, actividad física o si la persona es sedentaria o no.

¿Cuál es la guía recomendada?

Se debe escoger el método ideal, por ejemplo a una persona sedentaria no se le puede poner a hacer una rutina tabata (20 segundos intensos por 10 de descanso durante cuatro minutos. Se descansa dos minutos y se repite por cinco veces hasta llegar a 20 minutos de actividad).

Todo debe ser progresivo y empezar por una caminata o ejercicios funcionales adecuados, esto varía si la persona ya tiene actividad física intermedia o avanzada en las que se debería incrementar el esfuerzo físico. También se debe tomar en cuenta si tiene alguna lesión o enfermedad.

¿Cómo quemo calorías más rápido?

Uno de los métodos que mejor funcionan para la oxidación de grasa son los intervalos, y se puede combinar las distintas formas de cardio, por ejemplo, un día trote de 45 minutos continuos, el siguiente día una clase de funcional, al siguiente: bicicleta 45 minutos, el cuarto: un tabata y así se acostumbra el cuerpo.

DATOS IMPORTANTES

998

calorías representan seis alitas más dos mojitos. Este coctel tiene más calorías con 434 calorías sobre 3 cervezas con 426 cal.

703

cal. tiene un combo de hamburguesa, con papas fritas más gaseosa. Y su nivel calórico aumenta si se añade tocino, huevo y salsas.

