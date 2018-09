Realizarse un tatuaje, sobre todo si es el primero puede generar una serie de dudas que no siempre te responden los tatuadores. ¿Qué puedo y qué no puedo hacer si me tatúo? Aquí el Top10.

1. Cuídate del sol

Asolearte es lo primero que tienes que evitar cuando te haces un tatuaje. La luz solar puede causarte ampollas y que la tinta se decolore.

Seguramente tras plasmar la tinta en tu piel, los expertos te envolverán con plástico la zona para protegerla. Después, continúa protegiendo tu tatuaje con bloqueador solar y, de todas formas, procura mantenerla cubierta hasta la curación inicial del tatuaje (3 a 4 semanas).

2. Haz de la crema humectante tu mejor aliada

Las cremas humectantes (como las que les ponen a los bebés para evitar rozaduras) te ayudarán a mantener hidratada la zona y a reducir el escozor.

3. Evita bañarte en albercas en lugares públicos

Entre los cuidados de un tatuaje recién hecho está que al menos en 3 o 4 días o hasta que se te haya curado completamente, evites las albercas, saunas y nadar en el mar. Esto porque el agua puede reducir la tinta aún fresca, pero sobre todo porque puede contener bacterias y otros productos químicos (como el cloro) que te causen infecciones.

4. Lávate con agua y jabón normal

No requieres usar jabón neutro, pero eso sí, lo que tienes que evitar cuando te haces un tatuajees pasar estropajos o esponjas rasposas sobre tu herida.

5. Evita tocarte frecuentemente o arrancarte las costras

Alivia la comezón dándote ligeros golpes con la palma de tu mano, ¡nunca te rasques con las uñas! Esto puede despegarlas prematuramente, dejando manchas más claras en tu tatuaje, o peor, infectarlo.

6. Deja por un tiempo alimentos irritantes

¿Qué no debo comer después de hacerme un tatuaje? La respuesta es simple: grasas (al menos los 3 primeros días). Algunos te dirán que no comas carne de cerdo, pero no hay nada comprobado sobre esta indicación.

7. Donar sangre durante un año

Entre las cosas que puedes y no puedes hacer si te tatúas es donar sangre. Por seguridad, las autoridades de salud te permitirán hacerlo hasta un año después de realizarte tu tatuaje.

8. No ingerir alcohol

¿Se puede tomar después de un tatuaje? Es recomendable no hacerlo hasta 48 horas después, pues debilita tu sangre.

9. Evita ciertos medicamentos

Anticoagulantes y ácido acetilsalicílico hacen más lento el proceso de cicatrización.

10. Hacer ejercicio

Antes de volver a hacer ejercicio, espera mínimo 5 días para que la herida no esté a flor de piel y el sudor no te irrite.

Esperamos haber respondido tu duda de qué puedo y que no puedo hacer si me tatúo. Coméntanos si te han hecho otras recomendaciones.

