5 alimentos efectivos para prevenir la caída del cabello

Una de las cosas que más cuidamos las mujeres es nuestro cabello y siempre nos preocupa cuando se cae porque sucede constantemente.

Existen alimentos con vitamina B12 y ácido fólico que te ayudan a fortalecer tu cabello y así prevenir que su caída. También le darán brillo y vida.

Te decimos cuáles son esos alimentos:

Huevo

Si notas menos cantidad de pelo, come huevos. Cuando no tomas suficiente proteína, el pelo nuevo que nace no resulta suficiente para sustituir al pelo caído. Los huevos te aseguran proteína de alta calidad, al igual que el pollo y otras carnes magras.

Avena

La avena aporta vitaminas del complejo B, zinc, proteínas y cobre, que previenen la caía del cabello, además de otros minerales que ayudan a fortalecerlo, como el potasio, el fósforo, el magnesio y el hierro.

Carne

Las células capilares necesitan dividirse constantemente para producir nuevo cabello y sin la cantidad suficiente de vitamina B12 crecerá más lento y el existente se caerá. Este nutriente está presente en alimentos de origen animal, concretamente en carnes rojas, además de en huevos y diferentes productos lácteos. Los expertos, eso sí, aconsejan no abusar de las carnes rojas.

Frambuesas

El betacaroteno ayuda al organismo a sintetizar la vitamina A, que ayuda a reforzar el cuero cabelludo y mantener saludables los folículos pilosos. Además, es un gran aliado para detener la caída del pelo. Se puede encontrar en frutas y verduras como las zanahorias, calabazas, pimientos, naranjas o frambuesas.

Plátano

El zinc es un mineral esencial, que puede encontrarse en mariscos y pescados, carnes rojas magras, lentejas, quesos o en frutas como el plátano. Equilibra los niveles de hormonas y ayuda a que el cabello crezca de forma sana.

