4 ejercicios infalibles que te ayudarán a rebajar la papada

Rebajar alguna zona de nuestro rostro no es fácil y menos la papada, pero no es imposible ya que existen algunos ejercicios que si lo haces con constancia te ayudarán a decirle adiós a esa papada que no te gusta.

Lo mejor de estos ejercicios es que puedes hacerlos en cualquier momento y lugar, en tu casa, en el trabajo, en el camino, no hay pretextos para no hacerlos.

Te decimos cuáles son esos maravillosos ejercicios:

Beso al techo

Quédate sentada con la espalda recta y coloca tu cabeza hacia atrás, de esta forma comenzarás a hacer duckface como si quisieras besar el techo y sintiendo cómo los músculos de la papada se tensan. Realiza 20 besos hacia el techo.

Cabeza de un lado al otro

Siéntate con la espalda recta y y comienza a mover la cabeza de un lado a otro, como si tu barbilla quisiera tocar tus hombros y como si dijeras no. En el momento en el que vayas a pasar tu cabeza al otro lado, deberás agacharla y pasar tu barbilla por tu pecho hasta llegar al lado contrario. Realiza 20 movimientos.

Abrir y cerrar la boca

Coloca tu cabeza hacia atrás y la mirada hacia el techo, en esta posición comienza a abrir y cerrar la boca para que la parte de la papada se pueda ir tonificando. Abre y cierra 20 veces, descansa y vuelve a repetir una vez más estos 20 ejercicios.

Vocales en voz alta

Comienza a decir las vocales en voz alta pero con la boca lo más abierta que puedas, dilas lenta y pausadamente y cuando termines de decirlas una vez, vuelve a decirlas otras 2 veces.

