7 señales que indican que es momento de que hagas un gran cambio en tu vida

La vida puede ser extrañamente complicada. Crees que sabes exactamente lo que quieres, que lo trazaste todo y que tienes el control en tus manos. Pero cuando menos lo esperas, te golpea y te tumba.

Tu vida probablemente no es mala, pero te has estancado y tu felicidad se ha quedado en el camino por miedo a tomar la iniciativa de ir por tus sueños. Ya sea que hayas estado sintiéndote derrotada por unos meses o un par de años o que simplemente hayas caído en una rutina que no te hace crecer. Nadie debería vivir su vida solo para superar el día. Y seamos realistas: ser un adulto apesta. Tienes más responsabilidades, más preocupaciones y realmente tienes que tomar decisiones importantes. Pero a pesar de que es difícil, huir y evitar tu vida no resolverá nada.

Todo está determinado por la forma en que decidas ver el mundo y cómo te levantas del fracaso para seguir adelante. Recuerda que tienes más fuerza y poder de los que crees. Pero si no estás exactamente segura de si tu repentina apatía se debe a la situación que te rodea, aquí hay algunos signos clave de que necesitas un gran cambio de vida. No tienes que hacer todo de una vez, hazlo de forma paulatina pero hazlo. Muévete y cambia tu perspectiva, verá cómo en menos de lo que piensas estarás tomando rumbo hacia lo que te hace feliz.

Tu energía es baja

Si bien tu energía puede ser baja por razones de salud (en cuyo caso siempre es una buena idea ir al médico), podría ser porque estás viviendo una vida sin sentido y no acabas de dejar de preocuparte. Tal vez te hayas asentado y la idea de cambiar algo suena agotador. Quizá has tomado la opción de no arreglarte demasiado, te levantas tarde o arrastras los pies al caminar. Debes comenzar a cambiar un poco esos hábitos. Trata de comer al menos una comida saludable al día, convivir con alguien que te hace feliz, mirar hacia arriba en vez de al suelo y beber más agua.

No eres feliz en tu relación romántica

A veces es difícil admitir que tu pareja romántica no es con la que deberías estar. Ya sea que sean tóxicos y te desanimen o que sus metas de vida los llevan por caminos separados. Quizá sea una buena idea dejar de pelear con lo que tu intestino te está diciendo y simplemente fluir con lo que dice tu corazón. Sin tu pareja te hace sentir menos de lo que vales, como si no fueras suficiente de alguna manera, es momento de marcharse.No dejes que nadie te robe tu brillo. Mereces lo mejor del mundo y estar con alguien que no te hace feliz sólo te priva de encontrarlo.

Has adquirido un comportamiento compulsivo

Si no puedes dejar de comer, fumar o beber entonces estás teniendo un comportamiento compulsivo y por ende evasivo. Este comportamiento es una señal de que estamos luchando por equilibrar la voz de la razón con los deseos de nuestro corazón. Los excesos se convierten en un amigo, con el que confundes la felicidad verdadera con la momentánea. Es una forma de auto compadecerte que no te lleva a nada. La solución está en encontrar a alguien o algo que llene ese vacío. Puede ser un amigo, una clase de danza o hasta un masaje terapéutico que te ayude a sacar todas las emociones que tienes atoradas. Cambia los cigarrillos por una caminata por el parque, evita tener atracones de comida y desquita tu ansiedad en alguna clase que implique movimiento e interacción. Mantén los vicios separados y descubre la raíz del problema para de modo que puedas resolverlo.

Añoras constantemente el pasado

El pasado está en el pasado por una razón. Aunque siempre es bueno recordar las cosas que te hicieron feliz, no debes centrarte únicamente en eso porque sólo te detiene de lo que debes resolver en el presente. Cuando miras hacia atrás en eventos pasados, sabes cómo resultaron así que prefieres quedarte con lo que ya conoces. Sí, la incertidumbre es estresante pero debes aceptar los eventos presentes que forman parte de tu vida para tomar decisiones e ir hacia el futuro.

Estás experimentando un estrés intenso

Si tu salud o salud mental está sufriendo severamente, es hora de un gran cambio de vida. Si hay una cosa que es un signo seguro de la necesidad de un cambio es esto: el estrés. Si vives bajo un estrés inmenso-en el trabajo, en casa , o vida social, es hora de hacer un cambio. Cambia tus hábitos como el sueño, la nutrición y el ejercicio. Implementa calmantes para el estrés como técnicas de relajación, meditación o danza. La mala salud es uno de los mayores indicadores de que es hora de que algo importante cambiar. Ten en cuenta cómo tu cuerpo se está comunicando cotigo.

La mayoría de tus relaciones no te están sirviendo.

Soy todo sobre el tipo correcto de egoísmo. Ser egoísta, a mis ojos, es elegir conscientemente llenar tu vida con lo que te sirve, aquello que te permite estar en la verdad. Las relaciones pueden ser canales poderosos para el crecimiento y la autocomprensión; los correctos pueden impulsarte aún más a lo largo de un destino rico y generoso. Pueden hacerte sentir vertiginoso por estar vivo. Los incorrectos, los que no te sirven, pueden limitarte y cortarte. Actúan como zarzas en un camino forestal, para hacer una metáfora simple. Es posible que pueda avanzar en el camino a pesar de su intervención, pero puede tropezar y puede cortarse los bellos tobillos.

Sólo piensas en escapar

Cuando un cambio es inevitable o cuando sientes venir un proceso ede evolucin contundente y tiendes a huir, es una senal de que de no ests feliz con lo que tienes. Es normal tener ganas de huir pero no debes hacerlos siempre.

Estos escapes no son grandes soluciones. Son más bien pequeños parches diarios que cubren un dilema mayor y más profundo.

Si te sientes deprimida por algo -un aspecto de tu carrera, un rechazo de trabajo, una relación frustrante- todos queremos "apagar el cerebro" y escapar a una realidad ficticia . Hazlo pero piensa tambin en soluciones. Respira, rodo estar bien.

