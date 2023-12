5 razones por las que deberías viajar en tu cumpleaños en vez de hacer una fiesta

En lugar de tratar de forzar y perseguir a todas las personas que te rodean a llegar a tu casa para festejar tu cumpleaños, puede que haya llegado el momento en que te decidas a viajar como una forma de consentirte y hacer que tu día se convierta en algo realmente especial.

Si lo has pensado pero aún no estás decidida, aquí te damos las razones por las que deberías empezar a planear tu viaje cumpleañero.

¡Así que saca las maletas y haz que suceda!

Un viaje dura más

Un viaje te permite ser más flexible con tus tiempos y el de tus amigos (si es que los invitas). Sin importar a dónde o cuánto tiempo te vayas, tendrás la oportunidad de estar con cada uno y ponerte al día de sus vidas, reír y divertirte en el camino y en cada actividad que hagas. Una fiesta es un gran recuerdo, pero un viaje será algo que te dé retroalimentación a largo plazo.

Es más práctico hacer cuentas

Piensa cuánto dinero gastas en una botella de alcohol que durará una noche y tienes que repartir entre varios y compara el costo total de un viaje a un lugar cerca y bonito. ¿Cuál te es más redituable? Claro, depende del gusto de cada quién, pero sin duda destinar tu presupuesto de un viaje a la larga termina siendo mejor que pagar de más en la cuenta por cosas que no consumiste en un bar, ¿no crees? (Cosa que siempre pasa)

Viajar es más saludable que una borrachera

No hay mucho que discutir aquí. El alcohol no es lo más saludable y menos en exceso. Todo es risa y diversión hasta que despiertas al día siguiente con una mortal cruda. Por su parte, está comprobado científicamente que un viaje beneficia tu salud en muchos sentidos: desde liberar el estrés, hasta aportar longevidad a tu vida.

Creas vínculos más fuertes

Si vas con tus amigos o familia, sin duda lograrás reforzar los lazos que los unen pues convivirás con ellos de forma saludable y prácticamente todo el tiempo. En una fiesta cada quien hace lo que quiere y no faltará que muchos ni se acuerden de lo que pasó, if you know what I mean.

Te desconectarás de la rutina y regresarás más aliviada que nunca

Regalarte experiencias nuevas fuera de tu casa o tu ciudad le dará un respiro a tu cuerpo y mente. La fiesta es divertida pero dura una noche, así que piensa que el resto de la semana estarás deseando tener un día de descanso para reponerte (y no es que sea algo fácil de conseguir en la oficina). Si sales de viaje en tu cumpleaños, serás la envidia de tus compañeros que desearían haber pasado el fin de semana en la playa o el campo.