Los estrenos de Marzo que trae Netflix en México

La primavera está a punto de llegar y ya tenemos muchas opciones para que puedas disfrutar en marzo cuando lleguen a la plataforma de Netflix grandiosos títulos de historias en formatos de series, films animados y películas.

1. Loving Vincent (Vierne 02 de marzo):

Los últimos días del icono del arte Vincent Van Gogh cobrán vida de forma animada con una historia que rinde homenaje a su estílo gráfico y en la que participaron más de cien artistas plásticos.

2. B The Begginig (Vierne 02 de marzo):

La serie anime original de Netflix y Production I.G. dirigida por Kazuto Nakazawa y que en su primera temporada contará con doce episodios.

3. Annihilation (Sábado 03 de marzo):

El film dirigido y escrito por Alex Garland está basado en su best seller homónimo después de 28 Days Later (2002), Sunshine (2007) y Ex Machina (2015).

4. Ladies First (Jueves 08 de marzo):

Estrenado el Día Internacional de la Mujer, narra la historia de superación y éxito de la arquero número uno de la India, Deepika Kumari.

5. Jessica Jones (Jueves 08 de marzo):

La exitosa serie de Marvel llega a su segunda temporada de trece nuevos episodios que le dan continuidad a los hechos de la primera temporada y a lo sucedido en The Defenders.

6. My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman (Viernes 09 de marzo):

La serie de entrevistas de seis episodios con David Letterman llega a su tercera entrega después de Barack Obama y George Clooney esta vez con la activista Malala Yousafzai.

7. Santa Clarita Diet (Viernes 23 de marzo):

La serie protagonizada por Drew Barrymore estrena segunda temporada sumando nuevos personajes como Joel McHale de The Soup y dando continuidad a lo sucedido en su controversial primera temporada.

8. El Mecanismo (Viernes 23 de marzo):

El escándalo de la petrolera brasieña Petrobras revive en forma de este drama policíaco que aborda todos los temas que en su momento lo hicieron noticia.

9. The Room (Sábado 24 de marzo):

El film nominado al Oscar ya puede ser disfrutado vía streaming, la historia de una madre y su hijo mantenidos en cautiverio realmente te romperá el corazón.

10. Sofía Niño de Rivera: Selección natural:

La comediante mexicana regresa con su segundo especial donde promete ser fiel a su estilo después del éxito de «Expuesta».

Marca tu calendario y no te pierdas todo lo que viene en marzo.

