Frases para superar una infidelidad, no te quedes callada

Cuando estamos en una relación, queremos que funcione y ponemos todo nuestro empeño para que así sea. Pero en algunos casos, cuando no elegimos bien, pasamos por circunstancias difíciles que nos llevan a un ciclo de dolor, frustración y mucho sufrimiento. Uno de estos casos es la infidelidad. Pasar por este proceso, muchas veces nos ciega y no logramos conseguir las palabras adecuadas para expresarle a nuestra pareja lo afectadas que nos sentimos por esa situación.

En algunas oportunidades nuestras expresiones pueden generar mas conflicto porque nos dejamos llevar por la rabia y la decepción del momento. Aunque no queremos que pases por esto, sabemos que hay muchas que lamentablemente vivieron o están viviendo esta etapa y queremos ayudarlas a expresarse de la mejor manera para que nadie vuelva a hacerles daño con una infidelidad.

Lee estas frases y adáptalas a tu manera de expresarte y a la situación en la que te encuentres. Seguramente te serán muy útiles.

1.- No me enamoré de ti sino de la persona que pensé que eras, eso es lo que más me duele.

2.- ¿Crees que me traicionaste a mí? Al contrario, te traicionas a ti mismo.

3.- Infiel es equivalente a irrespetuoso, desleal, mentiroso e indigno de confianza.

4.- Jugaste con fuego, y te quemaste. Mejor aléjate con tus heridas y yo haré lo mismo con las mías.

5.- Ahora me duele, pero mañana sólo serás ceniza.

6.- Gracias por mostrarme tu verdadera cara, ahora sé que merezco algo mejor.

7.- Las mentiras más crueles las escuche de tu doloroso silencio.

8.- Me causaste sinsabores pero te borraré de mi vida, llegó el momento de valorarme.

9.- Tus tentaciones te llevaron a perderme. Resígnate, no soy juguete de nadie.

10.- Me rompiste el corazón, no tienes derecho a decirme cómo sanarlo.

11.- Te amé y me engañaste, por lo tanto me perdiste para siempre.

12.- Lo que me duele no es tu engaño, sino tu falta de valor para decirme lo que estaba mal.

13.- Creo que no sabes reconocer una buena oportunidad cuando la tienes enfrente, de lo contrario no me hubieras engañado y hubieras hablado a tiempo.

14.- Una persona correcta no lastima a su pareja, la cuida a cada segundo.

15.- Tal vez me rompiste el corazón, pero no mis sueños.

16.- ¿Pensaste que no me iba a enterar? En redes sociales no hay nada oculto.

17.- Espero que estés orgulloso de perder una vida de amor por unos segundos de placer.

18.- Uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz, pero ya no me encontrarás en él.

19.- Gracias por recordarme que antes de amar a alguien está el amor a mí misma.

20.- Pudimos conquistar el mundo, pero preferiste lanzarte al vacío.

Estas frases te ayudarán a expresarte y a darte cuenta del valor que tienes como mujer. No te enganches en una relación que no te da felicidad y por el contrario te mantiene triste y desequilibrada. Busca fortalecer tu mente y espíritu para que sepas realmente lo que necesitas en una pareja y de esta manera no solo evitarás la infidelidad sino que te complementaras muy bien con quien merezca estar a tu lado.

