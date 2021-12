Las 50 sombras de Grey nos enseña: Las reglas que debes seguir en la cama

Fifty Shades of Grey

La película Cincuenta Sombras de Grey se ha convertido en una inspiración sexual para muchas parejas. Sus posiciones y propuestas en la cama han sido repetidas por muchas personas alrededor del mundo creando así una nueva tendencia basada en el famoso libro que dio un salto importante a la gran pantalla.

Haremos un conteo para que conozcas cuales son esas reglas de oro que debes seguir según la película. Te sorprenderás con la posición numero uno.

11. Quien “recibe” también debe “dar”

Esta es una de las reglas más importantes, si te gusta que tu pareja te de placer de distintas maneras tu también debes hacerlo sobre todo cuando se trata de sexo oral. Cuando este punto queda claro, todo será mucho más placentero. Recuerda siempre ser cuidadosa y olvidarte de los mordiscos y demostraciones muy rudas para evitar hacer daño.

10. Estarán dispuestos a experimentar

Tomar riesgos en el sexo es una regla de oro. Esto nos solo les permitirá llegar al climax de maneras inimaginables y de disfrutar al máximo sino que reforzara la relación porque les ayudara a conocerse mejor y a fomentar la confianza entre ustedes.

9. No empujar la cabeza de quien esté “abajo”

Cuando te hacen o haces sexo oral, debe reinar el respeto. Empujar la cabeza o que a ti te lo hagan buscando velocidad y fuerza no es la manera adecuada, es preferible pedirlo mientras ambos se van adaptando al ritmo que deseen.

8. Usar protección

Lo primero que debes hacer es no perder la cabeza. Un momento apasionado puede bloquearte y dejarte llevar por el placer pero la protección es sumamente importante sobre todo para evitar enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados. Si tu relación es estable, busca el método que mas se adapte a tus necesidades.

7. Jugueteo antes de ir a la acción

El jugueteo te ayuda a lograr un encuentro mucho mas placentero para ambos. Besos y caricias previas serán el inicio perfecto para el encuentro sexual, no es necesario saltar inmediatamente a la acción. Mientras más lo disfrutes, mejores resultados vas a conseguir. Disfruta el momento y date tiempo.

6. Higiene personal

Cuidar tu higiene antes y después del acto sexual es sumamente importante para ambos. Dejarlo claro es primordial para que tú y tu pareja gocen de una buena salud y no corran el riesgo de infecciones. También puedes experimentar una deliciosa ducha mientras tienen un encuentro íntimo.

5. Lencería sexy

Llego el momento de lanzar a la basura esa ropa interior con estampados de caricaturas o agujeros. Una lencería sexy y bien cuidada mantendrá encendida la llama de la pasión por más tiempo. Piensa en lo que le gustaría a tu pareja y sorpréndelo con un hermoso y provocativo conjunto.

4. Pedir permiso para entrar por la puerta trasera

En este punto debes ser muy clara con tu pareja y poner limites. A lo mejor el desea iniciar un acto sexual por tu parte trasera pero si tu no quieres o no estas segura es mejor que lo comuniques. No te cierres a la posibilidad pero hazlo a tu ritmo.

3. No pases del sexo anal al vaginal

Ambas sensaciones son validas y placenteras pero no pases de una a la otra, sobre todo para evitar infecciones. No será de mucho agrado visitar al medico para tratar algo que pudiste haber evitado.

2. No ser egoísta

Esto es muy importante, la comunicación también es importante en este punto. Las mujeres tenemos nuestro ritmo y a veces tardamos más que ellos. Lo que debes hacer es siempre conversar y que el egoísmo no reine en la relación porque los encuentros irán disminuyendo su intensidad poco a poco.

1. Uñas cortas

La higiene personas y el largo de las uñas es necesario revisarlo para ambos. Si el te tocara con sus manos deben estar aptas para el tacto y si tu lo harás también. No queremos que nadie salga herido.

