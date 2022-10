Las mujeres que pasan más tiempo sin pareja son las más inteligentes

Es muy común que si eres soltera, la gente siempre te cuestione cuándo vas a tener pareja y le dirás adiós tu soltería, pero con un reciente estudio podrías tener la respuesta a este hecho que confirma aquel viejo refrán de que «los hombres las prefieren brutas», pues la inteligencia espanta.

La Universidad de Nueva York aplicó un test a más de 600 personas adultas con diferentes ítems en cuanto a relaciones y pareja, los resultados arrojados son pieza clave para las que siempre piensan que tienen un problema y por eso no consiguen pareja.

El estudio reveló que los hombres, al detectar que una mujer es más inteligente que ellos, suelen dejarla ir pues su mecanismo de defensa las ubica como una amenaza, es por ello que si coeficiente es superior o tus estándares en una relación son altos, tu pareja de no estar en sincronía con esto, probablemente busque alguna manera de sabotear la relación entre ambos.

Así que recuerda esto la próxima vez que alguien te haga cuestionar tu inteligencia, no todos nacieron para apreciarla así como no hay nada malo en estar soltera y disfrutar de ese estado. Para todo hay tiempo y espacio, no te conformes con cualquier señal de afecto, exige lo que te mereces en las relaciones.

