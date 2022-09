Te sorprenderá saber cuál es la mejor edad para practicar sexo ¡Toma nota!

La sexualidad está llena de mitos, creencias y prácticas erróneas. Uno de esos mitos acaba de ser negado. Los jóvenes nos son los que más disfrutan del sexo, por el contrario son sus padres o abuelos.

La organización Singles in America (Solteros en América) acaba de revelar su informe anual que supone sorpresas para muchas personas, quienes se fundamentan en creencias vagas a la hora de afrontar el sexo. Según esta organización la mejor edad en la que las mujeres disfrutan el sexo es a los 66 años, mientras que los hombres de 64 años son los que tienen el sexo más placentero.

Contra todo pronóstico popular no son los jóvenes o millenials los que mejor la pasan al momento de poner en práctica las rutinas sexuales. Son tantas las ansias y complejos que les aquejan, que cambian el enfoque y dejan de lado el placer sexual. Esta es una advertencia que han venido haciendo desde hace muchos años especialistas y sexólogos, pero aún no logra entrar en el consciente colectivo y juvenil.

El estudio sometió a evaluación, mediante encuestas a 5 mil personas solteras de todas las edades, géneros, etnias y niveles económicos.

Vanessa Marín, terapeuta sexual, explica que el sexo tiende a mejorar una vez que se ha aprendido que la atracción sexual no se fundamenta exclusivamente en el aspecto físico de la otra persona.

Marín, quien es creadora de Finishing School, un curso digital que ayuda a las mujeres a legar al orgasmo, explica: «Entre mis clientas venteañeras y treintañeras, los complejos son un factor fundamental que les impide disfrutar del sexo: los jóvenes le dan demasiada importancia al aspecto de sus cuerpos, a cómo lo están haciendo y a lo que piensa la otra persona. Al final, eso se pasa. Incluso de los 20 a los 30 hay un descenso notorio en los complejos».

¿Efectos de la menopausia?

Es cierto que con el pasar de los años el cuerpo experimenta cambios desfavorables. En el caso de las mujeres, la menopausia es una etapa que hace volver al sexo doloroso; por ejemplo. Por su parte los hombres pueden sufrir eyaculación precoz o disfunción eréctil.

Tales afirmaciones las confirma Celeste Hirschman, terapeuta y coautora del libro Making Love Real: The Intelligent Couple’s Guide to Lasting Intimacy and Passion, quien defiende que después de los cincuenta años hay muchas alternativas que permiten encontrar un sexo placentero.

«Sí, ciertas clases de sexo se vuelven complicadas, pero la ventaja es que estos cambios generalmente hacen que la comunicación y la creatividad pasen a ser mucho más importantes. Cuando somos jóvenes, el sexo es muchas veces una carrera para empezar la penetración, sin muchos preliminares ni fantasía. Cuando el objetivo deja de ser solo la penetración, la gente se vuelve más creativa y el sexo mejora mucho», comenta Celeste Hirschman.

Es fundamental entender que en el sexo la penetración y el orgasmo no lo son todo. Es necesario experimentar y dejar los tabúes, miedos y complejos de lado.

