La lección de vida que Angelina Jolie busca dejarle a sus hijas

Sucedió durante la entrevista que realizara la revista ELLE en su edición de marzo, donde Jolie compartió sus posturas con Jhon Kerry, allí la actriz expresó una aspiración poderosa para que sus hijas puedan enfrentar al mundo y hacer algo por su entorno.

«Le digo a mis hijas: «Lo que te hace diferente es lo que estás dispuesta a hacer por los demás. Quien sea puede ponerse un vestido y maquillaje. Es tu mente la que te definirá. Descubre quién eres, lo que piensas y lo que defiendes. Y pelea por otros para que consigan esas mismas libertades. Una vida de servicio es una que vale la pena vivirse»

Una de las labores más nombres de Angelina es siempre estar enfocada en reforzar la autoestima de sus tres hijas: Zahara Marley, Shiloh Nouvel y Vivienne Marcheline, con todas busca siempre resaltar principios donde realmente puedan aprender no solo a defenderse sino también a cuidar a ese entorno que no necesariamente goza de los privilegios que a ellas si les tocó vivir.

El próximo año la actriz se prepara para encarnar de nuevo al popular personaje de Disney «Maléfica» en una segunda parte al film que en 2014 dirigió Robert Stromberg y donde precisamente compartió set con su hija Vivienne Jolie-Pitt en el papel de la pequeña Aurora.

Joachim Rønning que también dirigió Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales será el encargado de dirigir esta secuela que tiene previsto arrancar filmaciones en el mes de abril de 2018.

Te recomendamos en video: