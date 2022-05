Mujer hace 100 sentadillas por día y su cuerpo se transforma en un mes

Seamos realistas: llevar un estilo de vida saludable y fitness parece imposible de lograr, pero una vez te subes al barco del ejercicio, dicen que no podrás bajarte tan fácil. Sin embargo, no puedes tener el físico de una supermodelo de un día para otro: es un trabajo de constancia y perseverancia.

Gina Florio, fitness junkie, se convirtió en una de esas gurús que muchas deberíamos seguir para inspirarnos a llevar una vida saludable. ¿El reto? Hacer 100 sentadillas al día durante dos semanas. Así de simple. ¿El resultado? No sólo un cuerpo moldeado, sino un cambio en la forma de ver la vida y de sentirse satisfecha ante los logros.

Hacer sentadillas es una pesadilla para muchas y aún cuando no es necesario encerrarse por horas en un gimnasio, es un hecho que la mayoría las evitamos. Lo cierto es que, una vez que empiezas, no podrás parar y al cabo de un tiempo, te darás cuenta de lo bien que invertiste tu tiempo en ellas. No, no es una broma.

“Durante los próximos 30 días, haré 100 sentadillas por día. Porque aparentemente soy muy glotona y es un buen “castigo”. Hoy es el Día 1, y mis cuádriceps ya arden como el infierno. Me llevó tanto tiempo entenderlos que ni siquiera podía incluirlos en un solo video. Pero las reglas son que tengo que hacerlas de una sola vez y no puedo dividirlas a lo largo del día. ¿Quién quiere unirse? !! ¡Veamos qué pasa! @jennysugar

Claro, hay que ser realistas, ningún cambio será visible si no hay constancia. Hay que seguirlo y esperar un mínimo de cuatro a seis semanas para empezar a ver algún cambio. Pero de que tu percepción cambiará a los pocos días, lo hará y eso es el mejor motor para seguir con cualquier rutina. La nutrición también es básica por lo que de nada servirá que logres esas 100 sentadillas, si durante el día preferiste comer una hamburguesa doble con papas fritas en lugar de verduras, frutas y grasas buenas. La proteína es vital ya que es la que te ayudará a construir el músculo.

¿Aún no estás convencida? Piensa que hacer sentadillas trae grandes beneficios al cuerpo, como fortalecer los músculos de todo tu cuerpo (no sólo del trasero), quemas grasa más rápido, te ayuda a mejorar tu movilidad y equilibrio y mejorarán en gran medida tu digestión ya que el movimiento ayudará a que lleguen nutrientes a todos los tejidos, incluyendo los órganos y glándulas.

“Sí, puedes CONSTRUIR CURVAS! Desde que I️ era adolescente, siempre me encantó el aspecto curvilíneo, pero fui bendecida con una contextura robusta que no tiene mucha curva con hombros anchos y una cintura más grande. I️ solía pensar que el entrenamiento con pesas iba a hacerme más robusta y más grande, pero después de solo unos meses de usar las pesas, ¡finalmente estoy construyendo algunas curvas! 💃🏽😆🍑💪🏽”