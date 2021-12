Lecciones de vida que aprendimos de ‘Desayuno con diamantes’

Por Andrea Sánchez

No sé ustedes, pero yo cuento con una selección de películas que puedo ver decenas de veces. La mayoría de ellas responde a títulos románticos, esas películas que ves cuando estás un poco sensible y las hormonas hacen de las suyas. De cierta forma, Breakfast at Tiffany’s, me hace creer en el amor, me hace creer que aunque haya momentos difíciles y te quieras poner una armadura, el amor te hace ser otra persona. Aquí las lecciones que Audrey Hepburn nos dejó con su entrañable personaje de ‘Holly’.

Sé independiente

No sé qué piensen al respecto, pero creo que vivir sola, hacerte cargo de ti misma, de tus necesidades es primordial, es algo que todas la mujeres deberíamos experimentar. Aunque no llevaba una dieta muy equilibrada y la mayoría del tiempo no tenía dinero, la joven Holy vivía sola, era independiente, en una época en la que, definitivamente eso no era bien visto.

Rompe con los estereotipos

Audrey hizo con esta película lo que muchas mujeres queríamos hacer, la joven actriz quebrantó los estereotipos, personificó a una mujer vulnerable que bebía, asistía a fiestas y llevaba un ritmo de vida que no correspondía con el de ese momento. A veces necesitamos más ese espíritu aventurero, que nos haga romper la reglas, siempre cuando no traicionemos todas esas cosas en las que creemos.

No seas tu propio verdugo

Recuerdas la frase que Paul Varjak le dice a Holly Golightly: «Tú te consideras un espíritu libre, un ser salvaje, y te asusta la idea de que alguien pueda meterte en una jaula. Bueno nena, ya estás en una jaula, tú misma la has construido. Y en ella seguirás, vayas donde vayas, porque no importa dónde huyas; siempre acabarás tropezando contigo misma». Muchas veces somos nosotras las que ponemos las barreras, atrévete a hacer eso que tanto miedo te da, no te limites.

No le temas al amor

Sé que decirle sí al amor no es una decisión sencilla, pero créeme, después te arrepentirás de no haberlo hecho. Siempre es mejor decir: ‘me acuerdo a me imagino’. Enamórate, permítete ser vulnerable, a veces eso tan bien nos muestra lo fuertes que podemos ser.

