¿Ondas o liso?: Dale a tu pelo la forma que quieras con estos tips

Por Margarita Larraín Instagram: @blowupbar / @margaritalarrainr www.blowupbar.cl

Algo esencial a saber es que si bien los tratamientos permanentes tienen la ventaja de que, como su nombre lo dice, perduran en el tiempo, la mayoría tienen un problema muy grande, el cual es un componente llamado formol. Al realizarse los tratamientos permanentes el pelo queda suave, brillante y sedoso, pero después de un tiempo pierde todas estas características pasando a estar seco, opaco y muy dañado, lo cual se debe al formol que lo destruye por dentro. Así es que ojo con este tipo de tratamientos que pueden ser pan para hoy, ¡pero hambre para mañana!

Con el nivel de herramientas eléctricas que existen, la tecnología que tienen y lo fáciles de usar que son, me inclino por esta alternativa para cambiar el estilo del cabello o peinado, ya que si son de buena calidad, utilizadas correctamente y con los productos adecuados, se logran todos los looks que queramos, y además nos permite variar y jugar más con nuestro pelo para las distintas ocasiones.

Probando y probando descubrí que lo mejor son las herramientas que tienen tecnología Nano Titanium, como las de BabylissPro, marca italiana profesional con años en el mercado y de gran prestigio. Cuentan con la última tecnología que busca resultados rápidos, fáciles y sin dañar el pelo.

La plancha Nano Titanium de esta marca es una maravilla; tiene una carcaza especial resistente a la temperatura para no quemarnos al utilizarla; placa de Nano Titanium y cerámica, lo que permite que en una sola pasada el pelo quede completamente alisado, evitando pasarla varias veces y así dañar el pelo. Además, emite millones de iones negativos, los que eliminan el frizz, dan suavidad y brillo. Un tip importante que debes tener en cuenta si alisas, es no hacerlo con el pelo húmedo o mojado, ya que eso dañará mucho tu pelo.

Si siempre has querido tener rulos u ondas, pero te quemas con la onduladora, no sabes usarla, te quedan desordenados o feos, un milagro ocurrió cuando crearon la Miracurl, también de BabylissPro. Con decirles que incluso un amigo –que es el hombre con menos motricidad fina del mundo– logró realizarme ondas con esta herramienta, ya que las hace de manera automática sin necesidad de ninguna habilidad técnica y sin riesgo de quemarse.

En la Miracurl puedo regular la dirección de los rulos (todos hacia la derecha, hacia la izquierda o alternados para un efecto natural), y regular la temperatura y el tiempo de exposición del pelo al calor, lo que conseguirá rulos más marcados o más naturales. Una vez reguladas estas tres cosas según el look que se quiera lograr, lo único que tengo que hacer es pescar un poco de pelo, acercarlo a la Miracurl y cerrar. Ésta, automáticamente enrollará el pelo en la cámara rizadora, la que está fuera del alcance de nuestras manos por lo que no podemos quemarnos; cuando esté lista sonará un «bip», rulo listo, mechón siguiente, ¡así de fácil! La única regla de la Miracurl es: pelo siempre seco y desenredado. Ni siquiera tienes que calcular la cantidad, ya que si es mucho la misma máquina te «devuelve» el exceso. Es realmente fácil, rápido, práctico, sin riesgo de quemarse y con una cantidad de posibilidades infinitas de estilos, desde ondas playeras hasta unos rulos bien marcados. Es tan increíble que no suena real, ¡pero lo es! ¿Te conté que ya la tenemos a la venta en BLOW Up Bar?