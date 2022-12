5 cosas que no debes hacer durante el periodo

Las abuelitas decían que no debías nadar, tener sexo, acercarte a una mata de chile porque se muere, subir las claras de huevo… patrañas todas menos la de las claras, les juro que lo he intentado y nomás no alcanzan el punto de turrón, extrañísimo.

Pero hay algunas cosas que he aprendido con el tiempo a no hacer cuando estoy en mis días. Deberían de ser ley, o derecho humano, algo.

Despertar

¿Qué tal que mejor te quedas a dormir todo el día y ya? Lo mereces porque duele y porque cansa y porque no deberíamos de meterle medicinas a nuestro cuerpo cada mes nada más por ser mujeres en edad reproductiva. 🙁

Matarte

Ok, cuando tienes que despertarte porque la vida es injusta, lo único que quieres hacer es morir. No lo hagas, aguanta, tranquila, lo lograremos.

Tomar decisiones

No te cambies de ciudad (sí la he aplicado), de escuela, de trabajo porque tienes cólicos. No sé ustedes pero en esos momentos todo parece tan pesado que tiendo a tomar medidas drásticas del tipo aventar al gato por la ventana porque ya no hay croquetas. Ok, no lo he hecho, pero lo decido cada mes.

No deberíamos de decidir ni qué desayunar ni qué ponernos ni si le vamos a confesar nuestro amor a un alguien que en tres días que se nos pase ya ni nos gustaba tanto. Ay.

Hablar con “él”

Puedes decirle “hola” si no vas a sonar tan passive agressive, me refiero al “tenemos que hablar“. El malestar a veces es tan general: físico, mental, emocional, OMG, voló una mosca y lloré, que sentimos que es momento de arreglar lo que “va mal” y le soltamos de golpe un rollo a los que nos rodean.

No, a ver, recuerda lo de no tomar decisiones y sobre todo que a los hombres hay que meterles el clutch antes de cambiarles la velocidad.

Trabajar

Que es precisamente lo que estoy haciendo. Ya me voy, mejor, bye.