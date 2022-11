Paz Bascuñán: “Lloré como una loca por cada desventura de la Cristi”

Por Carolina Palma F. Fotografías: Gonzalo Muñoz.

Después de la sesión fotográfica, conversamos arriba de un taxi con Paz Bascuñán por 15 minutos; en ese corto tiempo conocimos sus últimas impresiones de este 2013 que se acaba. ¿Por qué tan poco? Ese viernes salía de vacaciones, así que tenía mil compromisos por cumplir. «Desde ahora tomo vacaciones hasta finales de marzo, así que llegó la hora de ponerme al día con los dentistas, doctores, y espero estar con mi familia todo el día, ir a todos lados con ellos», dice entusiasmada. ¡Y cómo no!

Si tuviéramos que definir a esta geminiana de 38 años en pocas líneas, podríamos decir que es espontánea, sensible y graciosa. Se ríe de ella misma, pero no por eso deja de ser perfeccionista. Tanto, que cada cierto rato mira sus poses en las fotos, y escoge sus favoritas con total atención.

Esas mismas características hicieron que hoy sea una de las actrices más respetadas de nuestro país. Ha actuado en más de 10 teleseries y 8 películas, pero su mayor éxito se lo han dado las dos temporadas de «Soltera Otra Vez», de Canal 13, nocturna con la cual ganó el premio Fotech como Mejor Actriz Principal, y dos Copihues de Oro como Mejor Actriz.

Es que «Cristina Moreno», la treintañera soltera que busca a su hombre ideal, logró remecer a la audiencia desde el primer capítulo, con el trabajo y tropiezos que conlleva esa tarea. Una realidad completamente ajena a Paz, quien se encuentra «bien casada» hace 5 años con el productor español Miguel Asensio y es madre de dos niños: Teo, de 4 años, y Leonor, de casi 2. ¿Cómo define el 2013? «Un año redondito, entretenido, feliz». Así de simple.

Paz, hubo algunas críticas contra «Soltera Otra Vez 2», porque tuvo éxito, pero no como el que se auguraba… ¿Qué piensas de ello?

La verdad es que quedamos súper contentos, lo pasamos bien. Con el equipo era rico encontrarnos, trabajar juntos, así que la verdad es que lo disfrutamos igual… Lo que me dices al menos no lo percibí en la calle o por comentarios. Al final, la gente la disfruta igual y los actores también.

En estas semanas vimos cómo el personaje que interpreta Pablo Macaya, «Álvaro», pese a que se separaron y andan con otras personas, vuelve a acercarse. ¿Es difícil después de todo lo que pasó estar juntos, perdonarse?

En el caso de ellos es una relación que no está terminada todavía. Han sufrido con la aparición de la hija, la convivencia, fueron como elementos externos que los fracturaron como pareja porque no supieron resolverlos bien. En ese sentido están viendo la opción de que exista otra posibilidad. Hay mucha química, atracción, pero hay que ver qué pasa. Igual en la vida real, si uno vuelve con una pareja, tiene que volver para algo distinto, para tener un enfoque diferente.

Tú, como Paz, ¿podrías soportar esa situación?

Dentro de una relación de pareja, no es mi estilo. Si termino, termino… Bueno, no sé, uno nunca sabe lo que pasará. Igual las ex parejas por algo son ex parejas.

Pero tú te caracterizas por mantener una buena relación con ex parejas, como Benjamín Vicuña o el mismo Pablo Macaya. ¿Cuál es la clave?

(Piensa largos segundos). Creo que a las personas que han pasado por la vida de uno, con quienes se han compartido importantes momentos, se les tiene cariño. Todas las relaciones te dejan algo. No soy de tener rencor por alguien, más bien vivo las relaciones de manera sana. Si las cosas no resultan no es porque uno o el otro sea malo, sino porque no resultan no más.

De los pasteles, uno de los que más llamó la atención esta segunda temporada fue el amarrete… Para nosotras este tipo de hombre es súper matapasiones, ¿te tocó alguna vez?

¡Es salvaje! ¡Sí, me ha tocado amarrete! Es muy fea esa característica. Es un nivel de matapasiones espantoso, porque habla del egoísmo; eres una persona mezquina en otros niveles. No es que pague toda la cuenta, sino que tenga sentido común. Una mujer que no muestra interés por pagar nada también es feo. Creo que hay partir de la base de que hay que ser generoso en pareja.

De los otros pasteles, ¿de cuáles hay que, literalmente, arrancar? No nombremos el rol que hizo Felipe Braun, que tenía eyaculación precoz, porque es como obvio, ¿no?

(Ríe) Es que era muy divertido, porque por último si uno se topa con un hombre que tiene ese problema, es trabajable si la persona quiere salir de ahí. Pero el personaje de Felipe no tenía ningún problema con su condición, entonces era muy divertido.

¡Y causó furor! Bueno, ¿y de cuáles arrancamos?

De varios. El hombre muy egocéntrico es muy patapasiones, qué aburrido, fome, poco conectado.

¿Y de uno como «Inti», el hippie, también escapamos?

¡No! Él invita a la aventura, a descubrir mundos, un soñador. Es entretenido porque te abre el mundo, con su libertad es un bonito compañero. ¿Sabes qué?, hay que huir de los crueles, de los que no te quieren bien finalmente.

¡Ahora eres como una vocera de pasteles! La gente te tenía cariño, pero con este personaje más aún. ¿Lo notas en tu día a día?

Sí, hay una empatía súper grande, hay una suerte de identificación, la «Cristi» genera complicidad. También rabia porque, ¡cómo tanto! Pero a la gente no la deja indiferente; es un personaje bien provocador de sensaciones.

