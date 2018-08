El video viral de Meghan Markle que nadie ha visto ¡Morirás de risa!

No cabe duda que la Duquesa de Sussex, Meghan Markle tiene un lado muy gracioso que todos necesitamos conocer. La ahora Duquesa, tenía una vida llena de comedia cuando interpretaba sus personajes en la televisión. Allí tuvo la oportunidad de tocar ese tipo de contenidos. Pero en la vida real, efectivamente es muy cómica. Un nuevo video de la actriz ha surgido y podemos ver lo divertida que puede ser cuando se lo propone.

happy birthday to meghan markle enjoy this vitally important video of the duchess of sussex eating raspberries off of her fingers pic.twitter.com/aoRP14ftdv

— helena. (@abbyswhelan) August 4, 2018