La expulsaron de un centro comercial porque su short era demasiado corto

Las redes sociales han popularizado la historia de una chica de 19 años en Alabama que fue expulsada de un centro comercial por considerar inapropiado lo que llevaba puesto.

Aunque en ese estado norteamericano las altas temperaturas obligan a la gente a usar la menor cantidad de ropa posible, al parecer en este comercio no están de acuerdo.

Gabrielle Gibson una jovencita de 19 años, estaba de compras en el centro comercial Bellair, al entrar en una de las tiendas vistiendo un short de mezclilla recibió un llamado de atención.

La chica ha compartido su desagradable experiencia en su página de Facebook, mostrando su indignación.

"Fui literalmente acosada y expulsada del centro comercial Bellair en Mobile, Alabama, hoy por lo que llevo puesto. Al parecer los hombres adultos no podían contenerse, así que me echaron", escribió en sus redes.

En la publicación que la joven acompañó de fotografías con el atuendo que llevaba puesto el día del incidente. En el texto incluso señala que fue amenazada por un agente de seguridad quien dijo llamaría a la policía.

Gabrielle ha ofrecido declaraciones a The Mirror y explicó que disfrutaba de un día normal, sintiéndose hermosa hasta que los guardias de seguridad se acercaron y la hicieron sentir humillada.

"No tuvieron que echarme. Es un día triste cuando os hombres adultos no pueden controlarse a sí mismos. Simplemente no quiero que nadie se sienta como yo", expresó la joven.

Te recomendamos en video