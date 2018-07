Historias de terror asociadas al eclipse lunar y la Luna de Sangre ¡qué miedo!

La luna es una amiga confiable. Aumenta y disminuye con un horario regular y nos ayuda a marcar el paso del tiempo. Ilumina el cielo nocturno, brillando en blanco y brindando alivio durante las horas más oscuras. Así que no es de extrañar que, una vez, cuando la luna brilló de rojo y desapareció durante un eclipse lunar, los humanos estuvieran aterrorizados.

La segunda luna de sangre de 2018 ocurrirá el 27 de julio. Antes y después de que la luna se oscurezca por completo durante una hora y 43 minutos, la totalidad más larga del siglo XXI, predice la NASA, parecerá sangrar, brillando con un rojo misterioso. Ahora sabemos que la extraña ocurrencia simplemente significa que la luna está en tránsito a través de la sombra de nuestro planeta y no refleja la luz del sol. Y aunque nos puede sorprender observar, en general no tememos que un eclipse lunar sea un mal presagio, excepto para aquellos que creen que una profecía de la luna de sangre en la Biblia predice el final de los días.

Históricamente, sin embargo, la desaparición de la luna -y el sangriento matiz acompañante de un eclipse lunar- se experimentó como extremadamente significativa y desconcertante, según el libro de 1899, La historia de los eclipses de George Chambers. En el capítulo titulado "Eclipses de la luna mencionados en la Historia", Chambers cuenta la historia a veces espeluznante de lunas de sangre durante milenios.

El primer registro presenta un signo

El primer registro de un eclipse lunar total proviene de China. Ocurrió el 29 de enero, en 1136 aC, escribe Chambers, o "en el año 35 de Wen-Wang en el día Ping-Tzu". Cita el Chou-Shu, o libro de la dinastía Chou para el registro, diciendo: se encontró en el 280 DC en la tumba de un emperador fallecido durante siglos.

Esta crónica del Primer Período de los Estados Combatientes de China encontró en la tumba del Rey Xiang de Wei que las referencias de la Cámara se conocen mejor como los "Anales de Bambú" (紀年 書 ús Zhúshū Jìnián). El texto en realidad se refiere a un eclipse lunar total que se cree tuvo lugar en 1059 AC, durante el reinado del último rey de la dinastía Shang. Según se informa, la desaparición de la luna fue considerada como un presagio importante, señalando al rey vasallo Wen de la dinastía Zhou que era hora de desafiar a su señor supremo Shang.

Los dioses anuncian gran calamidad

El 27 de agosto de 413 a. C., o el cuarto año de la 91 Olimpiada en el antiguo calendario griego, un eclipse lunar condujo al desastre del ejército ateniense. Las tropas estaban en Sicilia luchando contra las fuerzas de Siracusa y lo estaban haciendo mal. La enfermedad estalló entre los soldados y su comandante Niclas decidió que los atenienses deberían abandonar la isla. Plutarch, en su Life of Nicias, escribe:

Todo en consecuencia fue preparado para el embarque, y el enemigo no prestó atención a estos movimientos, porque no los esperaban. Pero en la noche sucedió un eclipse de la Luna, en el cual Nicias y todos los demás fueron golpeados con un gran pánico, ya sea por ignorancia o por superstición. En cuanto a un eclipse de Sol, que ocurre en la Conjunción, incluso la gente común tenía alguna idea de que era causada por la interposición de la Luna; pero no podían formar fácilmente una concepción, mediante la interposición de qué cuerpo la Luna, cuando está llena, debería perder repentinamente su luz y asumir tal variedad de colores. Por lo tanto, lo consideraban un fenómeno extraño y sobrenatural, un signo por el cual los dioses anunciaban una gran calamidad.

La calamidad sucedió, como se esperaba. Chambers protesta, "¡Pero solo indirectamente fue causado por la luna!" El ejército siracusano capturó a los aterrorizados soldados atenienses antes de que pudieran huir.

El doctor Profundus y el eclipse de bruja

El archidiácono erudito y clérigo del siglo XIX Edward Churton cuenta una historia de lo que pudo haber sido uno de los primeros intentos de obtener poder con noticias falsas. Pero el arzobispo de Canterbury, Thomas Bradwardine, también conocido como Doctor Profundus, utilizó la astronomía para frustrar los trucos de una bruja.

Como se cuenta la historia, una "buena noche de verano" en 1349, mientras la luna se eclipsaba de repente, una bruja intentó hacerse responsable de su dramática desaparición. Churton escribe: "Hazme bien las enmiendas", dijo ella, "por errores anteriores, o le pediré al Sol que también retire su luz de ti".

Bradwardine, un matemático y filósofo que había estudiado con astrónomos árabes, no fue engañado por la estratagema. Estaba familiarizado con las predicciones de eclipse solar y lunar. Churton explica: "Dime", dijo, "a qué hora harás esto, y te creeremos; o si no me dices, te diré cuándo se oscurecerá el Sol o la Luna, en qué parte de su orbe comenzará la oscuridad, cuánto se extenderá y cuánto tiempo continuará”.

Con esto, Bradwardine demostró que la mayor brujería y la magia más poderosa es el conocimiento.

