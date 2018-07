‘Carrie' y 'Mr. Big' de 'Sex and the city' coquetearon en Instagram en pleno 2018

Sucedió ésta misma semana cuando Sarah Jessica Parker y Chris Noth, recordados por ser la perfecta pareja principal de 'Sex and the city', tuvieron un momento de coqueteo en las redes sociales, causando la reacción inmediata de los miles de fans de la serie que aún los siguen viendo como la mejor pareja de a televisión. Ambos interpretaron los roles de 'Carrie' y 'Mr. Big' en la popular serie de televisión transmitida por HBO, así como en sus dos películas.

A post shared by Chris Noth (@chrisnothofficial) on Jul 13, 2018 at 2:04pm PDT

Lo cierto es que fue el actor Chris Noth, el que inició compartiendo una fotografía en el gimnasio, en la que demuestra que mantiene un impresionante físico a sus 63 años, causando la reacción no solo de sus seguidores sino que además un picante comentario de Sarah Jessica Parker. Al ver la fotografía, la actriz de inmediato comentó:

De inmediato el actor le respondió a su pareja en la ficción con diferentes emojis de besos. Sin duda pequeñas interacciones que hacen fantasear a los seguidores de la serie con la, hasta ahora descartada, tercera pelicula. Nos tocará conformarnos con verlos coquetear en redes sociales para imaginarnos que estamos en ese mundo de 'Carrie' y 'Mr. Big', que tanto amábamos en su momento.

Chris Noth is Ripped at 63 — and Sarah Jessica Parker Approves: 'Still Looking Good!!!!' https://t.co/60rMVgEyBm

— People (@people) July 23, 2018