Madre le disparó en la cabeza al ladrón que se llevó su vehículo con sus hijos adentro

Sucedió en una localidad de Dallas, Estados Unidos, cuando una madre identificada como Michele Booker, llegó a una estación de servicios, al bajarse para pagar se percató como un extraño hombre se acercaba a su vehículo, al punto de subirse a él e intentar robárselo, en paralelo sus hijos ocupaban el asiento trasero del auto, inocentes del momento de tensión que vivía su madre. La mujer desesperada se subió de inmediato al auto y buscó un arma que para sorpresa del atacante, ella guardaba en su guantera.

Dallas police: Woman pulls gun from her glove compartment and shoots man who was trying to carjack her SUV with her two children inside. https://t.co/ZIXkhJw5vk

— AP Central U.S. (@APCentralRegion) July 5, 2018