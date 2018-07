Habla el paramédico de Lady Di y revela cuales fueron sus últimas palabras antes de morir

Aquel 31 de agosto cuando el mundo se enteró que la Princesa de Corazones había muerto, parece que cubrió de tristeza a la corona británica. Tuvieron que pasar mucho años para que el mundo pudiera aceptar esa dura partida, la antigua Princesa de Gales, había partido dejando a dos hijos que en día son dos hombres de familia. En aquel momento la culpa era directamente direccionada a los paparazzis, ellos persiguieron a Diana con sed por fotografiarla al punto de provocar un terrible accidente.

El sargento Xavier Gourmelon, fue el encargado de prestar los primeros auxilios en aquella escena fatal, al socorrer el vehículo se dio cuenta que era la Princesa Diana, según él, no veía nada malo en ella y prácticamente no tenía ninguna herida a simple vista, solo un pequeño golpe en el hombro, por lo que el asumió que ella viviría después del accidente. Cuando ella apenas pudo reaccionar, esto fue lo único que alcanzó a decir:

Después de ésto ella quedaría inconsciente, fue trasladada al hospital y allí, horas después perdería la vida. Se cree que con el impacto, Diana sufrió fuertes golpes que le provocaron alguna hemorragia interna y probablemente sus pulmones se llenaron de sangre, cosa que le provocó un paro hasta que finalmente murió.

