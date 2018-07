Una joven descubrió que su novio le era infiel gracias a la honestidad de un repartidor de comida

Kayla Speer, una enamorada jovencita de 23 años decidió enviarle un sandwich a su novio en su residencia de Iowa, Estados Unidos. Éste había cancelado planes diciéndole que tenía mucho qué estudiar. Por ello, ella decidió enviarle comida para que pudiera concentrarse y como un detalle a él.

Sin embargo, gracias al empleado de la cadena Jimmy John's , se pudo enterar que su novio le estaba siendo infiel. Kayla escribió un mensaje en donde le decía a su novio: “Oye, la comida ya está en camino, por favor deja una propina”.

Él jamás le respondió, pero ella supuso que se había quedado dormido. Poco tiempo le terminó contestando con un simple “gracias”.

Afortunadamente el repartidor le avisó que había encontrado a su novio en condiciones inoportunas con otra mujer.

La joven se cercioró de la versión del empleado y terminó la relación. Al final, agradeció en su cuenta de Twitter al restaurante por su honestidad. A su vez, la cadena ofreció aportar la comida en su fiesta de separación.

KAYLA!! I’d love to cater your breakup party! Let me know when and where! Please DM me your address and contact info and I’ll make it happen! https://t.co/ogfNhqAIRj

— Jimmy John's (@jimmyjohns) 28 de junio de 2018