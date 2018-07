Los memes de Layun levantando a Neymar por su berrinche que te harán morir de risa

La mañana de este lunes 02 de julio se disputó un nuevo encuentro de octavos de final, la fase del Mundial Rusia 2018, donde México se enfrentaba al pentacampéon Brasil, un partido infartante que nos mantuvo pegados a las pantallas hasta el último minuto con las esperanza de que la selección nacional pasara a cuartos de final como no sucede desde 1986, con una victoria dos a cero, Brasil pasó a la siguiente fase pero antes de despedir a México un divertido momento pero lleno de tensión se robó la atención de todos.

Es bien conocido por todos que el jugador de Brasil, Neymar, es sin duda uno de los mejores exponentes del fútbol, pero además es mundialmente señalado por sus exageradas reacciones ante cualquier contacto físico que pueda ser manipulado para que sea considerado falta y le den la oportunidad de un tiro libre y hasta en el mejor de los casos, se un penal. Sin embargo un jugador mexicano se hartó de ésto.

Se trata de Miguel Luyan que al ver la reacción del jugador de Brasil, tirado en la grama retorciéndose de un falso dolor, él mismo decidió levantarlo bruscamente en señal de desaprobación a su show, sin duda la épica despedida que México nunca olvidará.

