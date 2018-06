La épica reacción de Maradona por la humillante goleada que recibió Argentina ante Croacia

El controversial astro del fútbol argentino, Diego Maradona, quedó devastado este jueves luego de la derrota de su selección ante Croacia.

Y así se puede observar en esta fotografía que se ha viralizado en las redes en las que se al exjugador de Argentina con las manos en la cabeza, conmocionado por el resultado del partido.

El “Pelusa” asistió el pasado sábado al primer juego de su equipo, con un particular detalle en su imagen: dos relojes de lujo, uno en cada muñeca. Además,pese a estar prohibido, fumó habanos durante el partido.

En el encuentro, el ganador de la Copa Mundial de 1986, fue visto llevando gafas de sol rojas y deportivos, además de no uno, sino dos relojes en el Spartak Stadium en Moscú.

La súper estrella futbolística casi no llega al torneo mundialista después de ser admitido en un hospital en Colombia a principios de este mes. El ícono argentino de 57 años se sometió a pruebas en un problema de rodilla.

Esta reacción del argentino se hizo viral en las redes y provocó de inmediato una ola masiva de memes.

