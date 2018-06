No se quedó callada: Antonella Ríos responde a las críticas por su foto junto a su novio 20 años menor

La actriz y presentadora chilena Antonella Ríos no se quedó callada ante quienes la criticaron por publicar una imagen con su actual pareja, más de 20 años menor que ella y echó por tierra los cuestionamientos que se volvieron la comidilla en redes sociales.

La bella Antonella, nacida hace 43 años en Valdivia (31 de julio de 1974) comparte la cama con Javier Muñoz, un joven de 22 años, es su amor y ella no tiene complejos.

En su cuenta en Instagram Antonella compartió un mensaje junto a una foto suya en la que luce espectacular.

"Yo creo en mi … aunque todo el mundo te cuestione,te apunte con el dedo y se burle de ti…si porque no es primera vez que tengo que soportar energías agresivas y tóxicas que hacen (aunque uno sepa administrarlo) es desgastarte y agotador… Las invito de descubrirse ,quien soy,donde nací y cual es mi historia (preciosa consecuencia de ser como eres) así exactamente como eres,sin igual y única!

Las personas;juzgan ,hieren dañan y eso también tiene que ver con sus historias. Seamos más positivos y empezamos a construir y no a destruir. Agradezco la buena onda de muchas y la mala onda también pues así puedo reflexionar y entender.

Esto no es solo algo personal … es un fenómeno nacional el de pisotear al otro para subirme por encima y ser #mejor

Es por las mujeres que mueren todos los días a manos de sus “hombre” ,es por esas niñas que están descubriendo su identidad .

Respetémonos porque cada uno tiene una historia profunda que lo hace ser como es.

Tu crees en ti?

Los comentarios de respaldo no se hicieron esperar:

mozart_y_la_ballena Qué atroz ver como las mujeres hacen movimientos feministas y lo único que hacen es reventar a una mujer porque es hermosa y tiene un hombre más joven. Que doble standard. Me parece increíble. Antonella te encuentro espectacular y no tienes porque tragarte esa mala onda. Siento que las mujeres no somos solidarias entre nosotras, somos envidiosas y eso no debe ser si queremos una sociedad mejor.

darlius_ Ánimo linda! @antonellarios Esta vida es muy corta para desaprovecharla, vívela a concho, siempre en son de la felicidad… de la tuya, porque si tú estás bien, los que te quieren realmente lo estarán por ti. Gente tóxica siempre habrá, uno decide que nos afecta. ¡Que rebote!

carolinapazegana A palabras necias…oídos sordos! Linda ❤😍

macarenabaezaaraya Y todas marchando por la igualdad de género !!! Paren el hueveo … dejemos de destruirnos !!!

pamela_veas_maizares Anto eres seca solo por ser tu!! Te envío mis mejores energías y que sea un buen día besoosss

maffyacuna BELLA @antonellarios ,COLOCA LAS FOTOS K QUIERAS , SIEMPRE HABRÁ GENTE TÓXICA K NO TIENE VIDA PROPIA ,ATACA , JUZGA Y ANDA SIEMPRE TIRANDO MALA ONDA…TÚ DALE NO MAS ERES PRECIOSA , ES TÚ VIDA … Y K

Este fue la imagen por la que muchos criticaron a Antonella:

💘 A post shared by Antonella Rios (@antonellarios) on Jun 16, 2018 at 4:49pm PDT

Te recomendamos en video: