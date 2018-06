¡Se salvó! La vaca Penka que estaba condenada a muerte por salir de la UE a Serbia fue indultada

¡Se salvó! Penka, una vaca búlgara que estaba condenada a la muerte por cruzar la frontera de la Unión Europea y entrar a Serbia, tuvo un final feliz, pues no va a ser sacrificada, gracias a una campaña internacional.

Bulgaria acordó el lunes a perdonar la vida de Penka.

"Cruzó la frontera por el paso fronterizo y ni la policía ni los aduaneros hicieron nada. Así que entró en Serbia", explicó su dueño, que había movido cielo y tierra para salvar la vida del animal.

Penka se alejó de su rebaño el pasado 12 de mayo, cerca de la aldea búlgara de Mazarachevo y traspasó la frontera con Bulgaria, desconociendo las fatales consecuencias de su aventura.

Cuando regresó dos semanas después, las autoridades búlgaras dijeron que tendría que ser sacrificada, ya que había violado las directrices europeas por las que los animales que entran en la Unión Europea deben tener papeles verificando su salud.

La delicada situación de Penka provocó protestas en las redes sociales, particularmente en Reino Unido donde los activistas euroescépticos la convirtieron en una mártir de la burocracia de Bruselas.

Defensores de los derechos de los animales, incluyendo al ex Beatle Paul McCartney, organizaron recaudación de firmas para salvar al animal de cinco años.

I think it would be really nice to see this pregnant cow given a reprieve. She’s done nothing wrong. Join us if you agree. https://t.co/XwKKceWvig pic.twitter.com/z32ZaDG3zx

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) June 8, 2018