Ganadora de 180 millones de dólares en la lotería se pone un disfraz para recolectar su premio

Se identificó como N. Gray y no mostró su rostro cuando ganó la lotería y fue a reclamar su premio de 180 millones de dólares, llenando las redes sociales de comentarios.

Una mujer jamaiquina ganó el gran premio de la lotería local Super Lotto y decidió pasar desapercibida cuando le tocó buscar el cheque con su fortuna.

Today we are in the presence of Jamaica's newest #SuperMillionaire. N.Gray! pic.twitter.com/dSfn6ImaRY

— Supreme Ventures Ltd (@SVLGrp) June 5, 2018