La aterradora descripción de esta niña sobre su amiga imaginaria horrorizó las redes

Ruby, una niña de 3 años, tiene una amiga imaginaria, algo que es muy común y normal en los niños, pero la forma en que la pequeña la describió encendió las alarmas y dejó impactados a todos.

Un grupo de niños acudió a un experimento organizado por la revista ‘Oh comely Magazine’, donde debían dibujar y describir a sus amigos imaginarios, y fue aquí donde este relato de Ruby sobre su amiga imaginaria dejó aterrorizados a los organizadores del experimento.

Así describió Ruby a su amiga imaginaria, como si se tratara de una película de terror:

“Esta es mi mamá imaginaria, Grateful. Sus pestañas amarillas significan que puede ver en la oscuridad, solo viene a verme de noche. Me asusto a veces pero siempre quiero que regrese. Tiene dos bebés en su vientre. Tiene 14 años, pero no puede cumplir años”.

El extraño caso fue difundido por Natalie Morales, quien publicó en su cuenta de Twitter la imagen y la descripción de la pequeña, con el mensaje "Ruby, tienes un fantasma. Esto es aterrador".

Esta publicación desató miles de reacciones de temor por parte de los usuarios en la red social, quienes no podían creer el relato de la pequeña de tres años.

Ruby, you have a ghost. This is straight up terrifying. pic.twitter.com/DM0y77CWHI

— Natalie Morales (@nataliemorales) May 28, 2018