Hombre que nalgueó a mesera que tomaba su orden deberá pagar un año de carcel por acoso

Existe la falsa creencia machista, de que las meseras están allí no solo para servir al cliente, sino que son objetos de deseo que pueden ser abusados según el cliente disponga, ahora esa terrible creencia podría llegar a su fin, pues un episodio que quedó grabado en video en Estados Unidos sirvió de evidencia para penar con al menos un año de carcel a un hombre de 65 años tocó el trasero de la mujer que tomó su pedido.

Denny’s Customer Slaps Young Waitress On The Butt, Regrets It Only Seconds Later https://t.co/AlPbqgAWMG

