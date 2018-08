3 acciones que te impiden encontrar al amor de tu vida

Muchas veces no entendemos por qué estamos solteras y no encontramos al amor de nuestras vidas, e ignoramos por completo que quizás algunas de nuestras acciones son las responsables de ello.

Por eso aquí te contamos tres de las razones por las que aun no encuentras al amor de tu vida:

Crees que no estás en edad para algo serio

Muchas mujeres, y también hombres, ponen la edad como pretexto para no tener una relación formal. Ya sea que piensen que son muy jóvenes o muy viejos.

Pero, la realidad es que el amor no tiene edad, hay parejas que se enamoraron en la secundaria y duraron toda la vida juntos, y hay quienes conocieron a su verdadero amor después de los 40 o 50 años. Así que olvídate de eso, la edad no importa cuando el amor existe, no lo uses como excusa.

El príncipe azul no existe

Sucede que conoces a alguien y de inmediato lo rechazas porque no es el príncipe azul que tenías en mente.

Debes darte cuenta de que esa pareja perfecta que imaginaste quizá no existe, así que deja de buscarles mil defectos a todos tus pretendientes; deja de esperar por ese ideal y concéntrate en la compatibilidad y la conexión que puedes tener con alguien.

Esperas a “estar lista”

Hay quienes creen que para conseguir una buena pareja primero tienen que prepararse física, emocional, profesional o financieramente.

Si te esperas a tener un cuerpazo, arreglar todos tus problemas mentales y de actitud, tener una carrera sólida o salir de deudas, vas a pasar mucho tiempo sola. Quien piensa así en realidad está diciendo “no soy lo suficientemente buena para estar con alguien”, sin darse cuenta de que el verdadero amor te va a querer tal como eres y te ayudará a crecer.

