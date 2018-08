5 razones por las que dormir desnuda es lo mejor para tu cuerpo

Lo mejor para tu cuerpo es dormir sin ropa, y no lo decimos nosotros, lo afirma un estudio. Esta práctica adelgaza, mejora el sexo, ayuda a descansar mejor y hasta reduce el riesgo de diabetes, según afirman artículos publicados en 'The Journal of Clinical Investigation'.

Aquí te contamos todos los beneficios de dormir sin ropa

Adelgaza

Según los artículos citados, dormir desnudo en una habitación fresca permite activar la llamada 'grasa parda o marrón', lo que contribuye a que pierdas peso con más facilidad que si duermes demasiado abrigada o en una habitación donde hace calor.

Cuida la salud vaginal

Eliminar la ropa interior contribuye a reducir el riesgo de hongos vaginales, que proliferan si se crean condiciones cálidas y cerradas y, en el caso de los hombres, mejora la fertilidad, pues permite que los testículos mantengan la temperatura adecuada.

Mejora el sexo

El llamado efecto 'piel con piel' así como las sensaciones que despierta es tan beneficioso en tanto en la relación madre-bebé como en la relación de pareja.

Esta forma de relacionarnos ayuda a liberar oxitocina, según un estudio de la doctora estadounidense Natasha Turner, quien revela que este efecto hace que nos levantemos con más ganas de sexo. Además, la liberación de oxitocina reduce la presión arterial y mejora el estreñimiento.

Reduce el estrés

Los niveles de cortisol están más controlados cuando se duerme desnudo, según un estudio de la National Sleep Foundation. Esto previene también interrupciones de sueño, aumento de presión arterial, colesterol y estrés.

Embellece

Si se mantiene una correcta temperatura corporal generamos otra sustancia que es la melatonina, una hormona que contribuye a desacelerar la oxidación de la piel.

