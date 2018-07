¡Cuidado! Una falla de WhatsApp podría estar acabando con tus datos móviles

Un nuevo bug o fallo muy grave estaría afectando Whatsapp en estos momentos. Al parecer algunos usuarios se habrían estado quejando de que la aplicación les está consumiendo una cantidad exagerada de datos móviles. Estaríamos hablando de varios Gygabytes restados del plan móvil de cada uno.

Según los reportes, el problema se debe a la función de las copias de seguridad de Whatsapp. Normalmente se suben de forma periódica a la nube los chats, fotos y videos que queremos salvar. Todo esto después de haberle dado a la aplicación el permiso para que haga la copia. Esto es algo que usualmente no representa ningún problema si se realiza a ciertas horas con conexión Wi-Fi.

No obstante, el error provocaría una amenaza para la supervivencia de los datos móviles. Las copias se estarían realizando no solo con los chats recientes, sino con mensajes más antiguos. Esto significa que se estarían subiendo a la nube mensajes que ya estaban anteriormente respaldados. Esto provoca un consumo mayor e innecesario que se hace notorio al no estar conectado a una red Wi-Fi.

Nueva Mujer El número de WhatsApp con el que debes tener cuidado Usuarios han estado reportando mensajes peligrosos del número 803406127 en WhatsApp, descubre porqué , y que hacer si recibes uno

Eso no es todo. Varios usuarios también denunciaron que el proceso de copia de seguridad se estaba interrumpiendo sin razón alguna. Esto hace que la aplicación reintente hacer la copia de seguridad y se consuman datos varias veces, llegando a duplicar o triplicar el gasto de datos.

Las personas llegaron a denunciar que el almacenamiento de sus conversaciones en Google Drive llegó a consumir hasta 5 GB. Esto normalmente sería cuestión de no más de 60 MB dependiendo de la persona, por lo que es un consumo alarmante.

El error se estaría presentando tanto en las versiones de Android como de iOS.

Te recomendamos en video: