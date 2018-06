5 mandamientos que una chica curvy debe seguir para llevar en alto el Body Positive

Ser una chica curvy no es fácil para todas, muchas veces su autoestima está por el piso y cuando se miran al espejo se buscan todos los defectos del mundo.

Pero, eso debe cambiar. Así no se deberían sentir ese tipo de chicas, por el contrario, deberían estar muy orgullosas por esas curvas que tienen y que muchas quisieran presumir.

El Body Positive se ha hecho un movimiento para las chicas curvy para amar su cuerpo tal cual es, así que la próxima vez que quieras criticarlo lee estos mandamientos para que te sientas bien contigo.

Cree en ti

Cree en lo que eres y cómo eres, si alguien llega a decirte algún elogio no te intimides y mucho menos lo ignores, al contrario, siéntete bien por eso y no lo niegues.

No te compares

Muchas veces solemos decir, ¿por qué no tengo su cuerpo?, ¿por qué no soy como ella? ¡Nada de eso! Deja las comparaciones para otras cosas pero no con tu cuerpo.

Mírate al espejo

Mirarnos al espejo a veces suele resultarnos un poco incómodo y es que no nos sentimos cómodas. Pero, eso debe cambiar, acepta lo que tienes y no te avergüences de eso. Es muy bonito.

Consiéntete

Tampoco hay que dejarnos caer, siempre tienes que estar con la actitud arriba y consentirte haciéndote un facial, ir al spa, haciéndote un detalle a ti misma. Eso te hará sentir mucho mejor.

No aceptes comentarios negativos

Recuerda que estar con personas que sólo muestran comentarios negativos no es bueno. Alejarse de esas personas es lo mejor o si es tu familia, pues lo ideal será no aceptar esos comentarios que no aportan nada a tu vida.

